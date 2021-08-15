Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210815/afad-sel-nedeniyle-kastamonuda-52-sinopta-9-bartinda-1-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-1048049045.html
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti
15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T18:23+0300
2021-08-15T18:23+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
son dakika

AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti

18:23 15.08.2021
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:23AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti
18:18Selden kurtardığı buzağıya evinde bakıyor
18:08Afganistan'da Taliban başkent Kabil'e girdi: Cumhurbaşkanı Gani, ülkeyi terk etti
18:04Çorum leblebisi için 'standart kalite parametreleri' belirlendi
17:44Rusya: Henüz Taliban’ı Afganistan yönetimi olarak görmüyoruz
17:40Efsanevi futbolcu Gerd Müller hayatını kaybetti
17:27Sakarya'da 'Aşını ol, altını al' kampanyası başlatılacak
17:11Putin, Özbekistan lideri Mirziyoyev ile Afganistan’daki durumu görüştü
17:07İBB'den 'zabıtanın kadına uçan tekme attığı' iddiasına ilişkin açıklama
16:58Kılıçdaroğlu: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin
16:52Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devletimiz şefkatli elleriyle yaraları saracaktır
16:43Antalya Akseki’de orman yangını başladı
16:39Çanakkale’de aynı bölgede 6’ncı orman yangını
16:31AFAD yardım kampanyası başlattı, banka hesap numaralarını paylaştı
16:25İran'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük can kaybı kaydedildi
16:22Blinken: Taliban'ı, ABD personeline müdahale etmesi durumunda yanıt vereceğimiz konusunda uyardık
16:13Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
16:00Taşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitledi
15:50Özbekistan Dışişleri: Sınırdaki durum sakin
15:43Rus Dışişleri: Afganistan’daki gerilim ABD’nin deneyinin sonucu