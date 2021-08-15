https://tr.sputniknews.com/20210815/afad-sel-nedeniyle-kastamonuda-52-sinopta-9-bartinda-1-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-1048049045.html
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti
15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T18:23+0300
2021-08-15T18:23+0300
2021-08-15T18:23+0300
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AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti
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