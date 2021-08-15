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https://tr.sputniknews.com/20210815/afad-yardim-kampanyasi-baslatti-banka-hesap-numaralarini-paylasti-1048046715.html
AFAD yardım kampanyası başlattı, banka hesap numaralarını paylaştı
AFAD yardım kampanyası başlattı, banka hesap numaralarını paylaştı
AFAD, yaşanan sel ve yangın afetlerinin ardından yardım kampanyasında bulunmak isteyenler için banka hesap numaralarını paylaştı. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T16:31+0300
2021-08-15T16:32+0300
türkiye
afad
yangın
süleyman soylu
sel
yardım
banka hesabı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaşanan sel ve yangın afetlerin ardından yardım kampanyasında bulunmak isteyenler için banka hesap numaralarını paylaştı.AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Yaralarımızı hep birlikte sarmak için #BenDeVarım" paylaşımı yaptı.
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afad, yangın, süleyman soylu, sel, yardım, banka hesabı, iban

AFAD yardım kampanyası başlattı, banka hesap numaralarını paylaştı

16:31 15.08.2021 (güncellendi: 16:32 15.08.2021)
© DHAMuğla yangın
Muğla yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© DHA
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AFAD, yaşanan sel ve yangın afetlerinin ardından yardım kampanyasında bulunmak isteyenler için banka hesap numaralarını paylaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaşanan sel ve yangın afetlerin ardından yardım kampanyasında bulunmak isteyenler için banka hesap numaralarını paylaştı.
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile insani yardım kampanyası başlatılmıştır.

Milletimizi derinden üzen yangınlar ile seller sonrasında ülkemizdeki ve Dünya’nın dört bir noktasındaki vatandaşlarımız, yardım etme taleplerini yoğun bir şekilde AFAD’a iletmişlerdir. İnsanımızın bu vicdani talebini karşılamak üzere açılan yedi yardım kampanyasından biri olan “Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası”, sürekli olarak açık tutularak yangın ve sel afetleri sonrasındaki ulusal çabaların desteklenmesi sağlanacaktır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Yaralarımızı hep birlikte sarmak için #BenDeVarım" paylaşımı yaptı.
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