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https://tr.sputniknews.com/20210815/afganistan-cumhurbaskani-gani-istifa-etti--1048043738.html
'Afganistan Cumhurbaşkanı Gani istifa etti' iddiası
'Afganistan Cumhurbaşkanı Gani istifa etti' iddiası
15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T13:44+0300
2021-08-15T13:44+0300
2021-08-15T13:45+0300
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afganistan, taliban, eşref gani, kabil
'Afganistan Cumhurbaşkanı Gani istifa etti' iddiası
13:44 15.08.2021 (güncellendi: 13:45 15.08.2021)
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