Afganistan'da Taliban başkent Kabil'e girdi: Cumhurbaşkanı Gani, ülkeyi terk etti

ABD ve NATO’nun Afganistan’dan apar topar çekilmesinin ardından Taliban’ın ülkedeki ilerleyişi sürüyor. Taliban, ülkedeki tüm sınır kapılarını ele geçirirken, başkent Kabil’e giriş yaptı. Rusya, geçiş hükümetiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını, henüz Taliban’ı tanımanın söz konusu olmadığını açıklarken ABD personelinin tahliyesi sürüyor.

Taliban’dan yapılan açıklamaya göre, başkent Kabil’in merkezinin güç kullanılarak ele geçirilmeyeceği duyuruldu.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.

Afganistan'da Taliban'ın başkente girmesinin ardından ise yönetimin devri için müzakerelere başlanıyor. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de, müzakereler başlamadan ülkeyi terk etti.

ABD personelinin ülkeden tahliyesi sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Taliban'ı ABD personeline müdahale etmesi durumunda 'hızlı ve kararlı bir yanıt' konusunda uyardık" açıklamasında bulundu.

Türkiye de Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi.

Rusya’dan gelen son açıklamaya göre ise, Afganistan’da geçiş hükümetiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını ama henüz Taliban’ı tanımanın söz konusu olmadığı belirtildi.