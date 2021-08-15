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https://tr.sputniknews.com/20210815/antalya-aksekide-orman-yangini-basladi-1048047078.html
Antalya Akseki’de orman yangını başladı
Antalya Akseki’de orman yangını başladı
Antalya’nın Akseki İlçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan 4 helikopter ile müdahale ediliyor. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T16:43+0300
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türkiye
çevre
antalya
orman yangını
akseki
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Antalya’nın Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi yakınlarında Öteoluk mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ve 4 tane helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
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çevre, antalya, orman yangını, akseki, helikopter

Antalya Akseki’de orman yangını başladı

16:43 15.08.2021
© İHA / AYŞE ÇATLIAntalya Akseki’de orman yangını başladı
Antalya Akseki’de orman yangını başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© İHA / AYŞE ÇATLI
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Antalya’nın Akseki İlçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan 4 helikopter ile müdahale ediliyor.
Antalya’nın Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi yakınlarında Öteoluk mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.
Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ve 4 tane helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
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