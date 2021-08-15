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Antalya'nın Adrasan sahilinde tekmeli sopalı kavga: Tatilciler sahili terk etti
Antalya'nın Adrasan sahilinde tekmeli sopalı kavga: Tatilciler sahili terk etti
Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde bulunan Adrasan sahilinde iki grup arasında tekmeli sopalı kavga çıktı. Kavga nedeni ile bazı tatilciler sahili terk ederken... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T23:48+0300
2021-08-15T23:48+0300
2021-08-16T00:02+0300
yaşam
antalya
sahil
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Adrasan sahiline gelen bir grup ile sahilde bulunan kişiler arasında alkol alındığı iddiası ile tartışma çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler ve sopalar kullanıldı.İhbarın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kavga dolayısı ile bazı tatilcilerin sahili terk ettiği görüldü. Kavgaya karışanlar jandarma ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kavga ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Antalya'nın Adrasan sahilinde tekmeli sopalı kavga: Tatilciler sahili terk etti 23:48 15.08.2021 (güncellendi: 00:02 16.08.2021)
Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde bulunan Adrasan sahilinde iki grup arasında tekmeli sopalı kavga çıktı. Kavga nedeni ile bazı tatilciler sahili terk ederken, kavgaya karışanları jandarma ayırdı.
Adrasan sahiline gelen bir grup ile sahilde bulunan kişiler arasında alkol alındığı iddiası ile tartışma çıktı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.
Kavgada tekmeler ve sopalar
kullanıldı.
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Kavga dolayısı
ile bazı tatilcilerin sahili terk ettiği görüldü.
Kavgaya karışanlar jandarma ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kavga ile ilgili inceleme başlatıldı.