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Bakan Çavuşoğlu: Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor
Bakan Çavuşoğlu: Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T20:51+0300
2021-08-15T20:51+0300
2021-08-15T21:09+0300
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Cezayir’deki temaslarının ardından Türkiye'ye dönüşü öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki son duruma dair bilgi verdi.Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan'da diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.
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mevlüt çavuşoğlu, afganistan, kabil, son dakika
Bakan Çavuşoğlu: Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor 20:51 15.08.2021 (güncellendi: 21:09 15.08.2021)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.
Cezayir’deki temaslarının ardından Türkiye'ye dönüşü öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki son duruma dair
bilgi verdi.
Bakan Çavuşoğlu,
"Afganistan'da diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.