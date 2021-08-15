https://tr.sputniknews.com/20210815/bakan-mus-cumhuriyet-tarihinde-ilk-kez-ihracatta-200-milyar-dolari-gectik-1048036203.html

Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinde ilk kez ihracatta 200 milyar doları geçtik

Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinde ilk kez ihracatta 200 milyar doları geçtik

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde ilk kez ihracatta 200 milyar doları geçtiğini belirterek, "200 milyar dolar inşallah yıl sonunda... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T01:48+0300

2021-08-15T01:48+0300

2021-08-15T01:48+0300

ekonomi

mehmet muş

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sınır kapılarında incelemelerde bulunmak üzere geldiği Edirne’de ilk olarak AK Parti il binasında partililerle bir araya geldi.Burada partililere seslenen Muş, Türkiye’de yaşanan sel ve orman yangınlarına değindi. Türkiye’de önemli gelişmeler yaşandığını belirten Bakan Muş, “Dün Bozkurt’taydık, bir kez daha orada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hastanede tedavisi süren vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Ondan önce yangınlara müdahale ettik, orada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu yıl doğal afetlerle büyük bir mücadele içindeyiz. Sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok yerinde hem seller hem yangınlar. Bir tarafta aşırı yağış, bir tarafta aşırı ısınma, aşırı sıcaklıklar ve kuraklık maalesef bu tip olayları tetikleyebiliyor” diye konuştu.Türkiye’nin ekonomisi hızla büyüyen bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Muş, “Geçen sene 1,8 ekonomimiz büyüdü. Bu sene en son bir araştırma şirketi, bu reyting şirketlerinin bir tanesi, Türkiye’nin büyüme hızını daha önce düşürenler, şimdi tekrar 7,9’a çıkartmışlar. Bizim tahminimiz aslında 8’in üzerine çıkacağı yönünde bu yılki büyümemizin. Dolayısıyla Türkiye hem geçen sene büyüdü hem de bu sene bir büyüme performansının içinde” dedi.Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinde ilk kez ihracatta 200 milyar doları geçtiğini belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şunları söyledi;AK Parti döneminde ithalat ve ihracat arasındaki makasın sürekli kapatıldığını dile getiren Muş, “Sürekli onu kapatmışız. Bugün artık ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83 mü olacak yüzde 85 mi olacak bunu tartışıyoruz. 85’i nasıl çıkarıyoruz bunu tartışıyoruz. 90’a nasıl çıkarırız bunun hesabındayız. Biz 100 dolarlık ithalat yapıyorsak, 90 lirasını bunun ihracattan kazanmamız lazım. Bunun hesabı içindeyiz. Bütçe açığındaki düşük oranlar, halen Avrupa’nın bu konudaki en düşüğüyüz ve kamu borcundaki borç oranı en düşük ülkelerin başında geliyoruz. Vatandaşlarımızın borçluluk oranı OECD içinde en düşük. Cari açık tarafını da kontrol altına aldığınız zaman inşallah bizim gündemimizde geçmişte yaşadığımız acı hatıralar bir daha yaşanmayacak ve ülkede refah daha farklı şekilde yükselmeye başlayacak” dedi.Türkiye’nin ciddi bir turizm ülkesi olduğuna da vurgu yapan Bakan Muş, şunları söyledi;Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin Avrupa Birliği hedeflerini de koruduğuna değinerek, “Biz Avrupa Birliğinin tam üyesi olmak için gereken adımlarımızı atıyoruz. Burada karşılaştığımız bazı çifte standartlar var. Avrupa Birliğindeki muhataplarımızdan da daha adil olmalarını bekliyoruz. Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesinden Avrupa Birliği de kazançlı çıkacaktır. Türkiye 90 milyona yaklaştı nüfus olarak, Avrupa Birliği’nin nüfus olarak yüzde 25’ini oluşturuyor. Bugün 10 bin dolar civarında nominal kişi başına düşen gelir. Bu 40 bin dolara çıktığı zaman nominal olarak Türkiye’deki ekonomik hareketi ve ekonomik aktiviteyi düşünün, buradan Avrupa Birliği’nin tamamı faydalanacak” diye konuştu.Bakan Muş, daha sonra Edirne Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Ekrem Canalp tarafından karşılanan Muş’a, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti. Daha sonra Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’na geçen Muş, burada incelemelerde bulunup, yetkililerden brifing aldı. Bakan Muş, ardından Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda incelmelerde bulundu.Geceyi Edirne’de geçirecek olan Bakan Muş, yarın Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunacak.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mehmet muş