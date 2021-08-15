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https://tr.sputniknews.com/20210815/bakan-pakdemirli-antalya-ve-canakkaledeki-yanginlar-kontrol-altina-alindi-1048049390.html
Bakan Pakdemirli: Antalya ve Çanakkale'deki yangınlar kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli: Antalya ve Çanakkale'deki yangınlar kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T18:37+0300
2021-08-15T18:37+0300
türkiye
çevre
antalya
çanakkale
orman yangını
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Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün öğleden sonra başlayan Antalya Akseki ve Çanakkale Ezine yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
türkiye
antalya
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çevre, antalya, çanakkale, orman yangını, bekir pakdemirli

Bakan Pakdemirli: Antalya ve Çanakkale'deki yangınlar kontrol altına alındı

18:37 15.08.2021
© AABekir Pakdemirli
Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© AA
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.
Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün öğleden sonra başlayan Antalya Akseki ve Çanakkale Ezine yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
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