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https://tr.sputniknews.com/20210815/bakan-varanktan-turkiyenin-ilk-decacornunu-olan-trendyola-ziyaret-1048043569.html
Bakan Varank'tan Türkiye'nin ilk 'decacorn'unu olan Trendyol’a ziyaret
Bakan Varank'tan Türkiye'nin ilk 'decacorn'unu olan Trendyol’a ziyaret
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Trendyol 16.5 milyar dolarlık bir değerlemeyle Türkiye'nin ilk 'decacorn'u oldu ve Türkiye'nin en değerli şirketi... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T13:38+0300
2021-08-15T13:38+0300
ekonomi
türkiye
mustafa varank
unicorn
sanayi ve teknoloji bakanlığı
trendyol
decacorn
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlık 2019’da açıkladığı strateji belgesinde Cumhuriyetin 100’ncü yılı olan 2023’e kadar değeri 1 milyar doları aşan 10 girişim yani unicorn hedefini ortaya koydu.Bakan Varank tarafından kamuoyu ile paylaşılan stratejide dünyada 300’e yakın unicorn bulunduğu kaydedilirken Türkiye’deki bu tür girişimler için 'Turcorn' ifadesi kullanıldı. Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile birlikte Trendyol’un İstanbul Tuzla’daki transfer merkezini ziyaret etti.Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve beraberindeki şirket yöneticileri tarafından karşılanan Bakan Varank’a yürütülen faaliyetler, şirketin gelecek vizyonu ve Ar-Ge Merkezi ile ilgili bir sunum yapıldı. Sunumun ardından Varank, transfer merkezinde incelemelerde bulundu, çalışanlarla sohbet etti. Kargoya verilmek üzere hazırlanan paketlerin taşınmasına yardım etti.Bakan Varank, Trendyol’un 11 yıllık bir firma olmasına rağmen 16.5 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden son dönemde 1.5 milyar dolarlık yeni bir yatırım aldığını belirterek, "Şirketin yüzde 10’luk hissesi hem Uzak Doğu’dan hem ABD’den, Avrupa’dan ve Orta Doğu’dan yatırımcıların ilgisiyle satın alınmış oldu" dedi.‘Türkiye’de bir unicorn’laşma ya da bizim tabirimizle Turcorn’laşma süreci oldu’Bakan Varank, dünya ekonomisinde teknoloji firmalarının ve startup’ların varlığının her geçen gün arttığını kaydederek, "Son dönemde oyun şirketleriyle başlayan Türkiye’de bir unicorn’laşma ya da bizim tabirimizle Turcorn’laşma süreci oldu. Yani Türkiye’den çıkan, daha yeni filizlenmeye başlamış genç firmaların 1 milyar doların üzerinde değerleme ile yurt dışından yatırım aldıklarını gördük" diye konuştu.Trendyol’un bu çıtayı daha da yukarı çıkardığını kaydeden Varank, "Trendyol 16.5 milyar dolarlık bir değerleme ile Türkiye’nin ilk decacorn’u oldu ve 11 yıllık bir firma olmasına rağmen şu anda Türkiye’nin en değerli şirketi diyebiliriz. Türkiye ekonomisinin, özellikle teknoloji firmalarının ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir gelişme" diye konuştu.
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türkiye, mustafa varank, unicorn, sanayi ve teknoloji bakanlığı, trendyol, decacorn

Bakan Varank'tan Türkiye'nin ilk 'decacorn'unu olan Trendyol’a ziyaret

13:38 15.08.2021
© DHABakan Varank'tan Türkiye'nin ilk 'decacorn'unu olan Trendyol’a ziyaret
Bakan Varank'tan Türkiye'nin ilk 'decacorn'unu olan Trendyol’a ziyaret - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© DHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Trendyol 16.5 milyar dolarlık bir değerlemeyle Türkiye'nin ilk 'decacorn'u oldu ve Türkiye'nin en değerli şirketi diyebiliriz. Türkiye ekonomisinin, özellikle teknoloji firmalarının ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir gelişme" dedi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlık 2019’da açıkladığı strateji belgesinde Cumhuriyetin 100’ncü yılı olan 2023’e kadar değeri 1 milyar doları aşan 10 girişim yani unicorn hedefini ortaya koydu.
Bakan Varank tarafından kamuoyu ile paylaşılan stratejide dünyada 300’e yakın unicorn bulunduğu kaydedilirken Türkiye’deki bu tür girişimler için 'Turcorn' ifadesi kullanıldı. Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile birlikte Trendyol’un İstanbul Tuzla’daki transfer merkezini ziyaret etti.
Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve beraberindeki şirket yöneticileri tarafından karşılanan Bakan Varank’a yürütülen faaliyetler, şirketin gelecek vizyonu ve Ar-Ge Merkezi ile ilgili bir sunum yapıldı. Sunumun ardından Varank, transfer merkezinde incelemelerde bulundu, çalışanlarla sohbet etti. Kargoya verilmek üzere hazırlanan paketlerin taşınmasına yardım etti.
Bakan Varank, Trendyol’un 11 yıllık bir firma olmasına rağmen 16.5 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden son dönemde 1.5 milyar dolarlık yeni bir yatırım aldığını belirterek, "Şirketin yüzde 10’luk hissesi hem Uzak Doğu’dan hem ABD’den, Avrupa’dan ve Orta Doğu’dan yatırımcıların ilgisiyle satın alınmış oldu" dedi.
‘Türkiye’de bir unicorn’laşma ya da bizim tabirimizle Turcorn’laşma süreci oldu’
Bakan Varank, dünya ekonomisinde teknoloji firmalarının ve startup’ların varlığının her geçen gün arttığını kaydederek, "Son dönemde oyun şirketleriyle başlayan Türkiye’de bir unicorn’laşma ya da bizim tabirimizle Turcorn’laşma süreci oldu. Yani Türkiye’den çıkan, daha yeni filizlenmeye başlamış genç firmaların 1 milyar doların üzerinde değerleme ile yurt dışından yatırım aldıklarını gördük" diye konuştu.
Trendyol’un bu çıtayı daha da yukarı çıkardığını kaydeden Varank, "Trendyol 16.5 milyar dolarlık bir değerleme ile Türkiye’nin ilk decacorn’u oldu ve 11 yıllık bir firma olmasına rağmen şu anda Türkiye’nin en değerli şirketi diyebiliriz. Türkiye ekonomisinin, özellikle teknoloji firmalarının ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir gelişme" diye konuştu.
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