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https://tr.sputniknews.com/20210815/beyoglunda-yangin-5-isci-yaralandi-1048043952.html
Beyoğlu'nda yangın: 5 işçi yaralandı
Beyoğlu'nda yangın: 5 işçi yaralandı
Beyoğlu Sütlüce’de yapımı süren bir inşaatta yangın çıktı. Yangın sırasında şantiyede bulunan 5 işçinin vücutlarının bazı bölgelerinde yanıklar oluştu. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T13:58+0300
2021-08-15T13:58+0300
2021-08-15T13:58+0300
türkiye
yangın
beyoğlu
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Beyoğlu Sütlüce Uzunbayır Sokak'da yapımı süren bir inşaatta yangın çıktı. 5 işçi yaralandı. İşçiler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
yangın, beyoğlu
Beyoğlu'nda yangın: 5 işçi yaralandı
Beyoğlu Sütlüce’de yapımı süren bir inşaatta yangın çıktı. Yangın sırasında şantiyede bulunan 5 işçinin vücutlarının bazı bölgelerinde yanıklar oluştu.
Beyoğlu Sütlüce Uzunbayır Sokak'da yapımı süren bir inşaatta yangın çıktı. 5 işçi yaralandı. İşçiler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.