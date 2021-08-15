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Beyoğlu'nda yangın: 5 işçi yaralandı
Beyoğlu'nda yangın: 5 işçi yaralandı
Beyoğlu Sütlüce’de yapımı süren bir inşaatta yangın çıktı. Yangın sırasında şantiyede bulunan 5 işçinin vücutlarının bazı bölgelerinde yanıklar oluştu. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T13:58+0300
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türkiye
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Beyoğlu Sütlüce Uzunbayır Sokak'da yapımı süren bir inşaatta yangın çıktı. 5 işçi yaralandı. İşçiler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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yangın, beyoğlu

Beyoğlu'nda yangın: 5 işçi yaralandı

13:58 15.08.2021
© DHABeyoğlu'nda inşaatta yangın: 5 işçi yaralandı
Beyoğlu'nda inşaatta yangın: 5 işçi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© DHA
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Beyoğlu Sütlüce’de yapımı süren bir inşaatta yangın çıktı. Yangın sırasında şantiyede bulunan 5 işçinin vücutlarının bazı bölgelerinde yanıklar oluştu.
Beyoğlu Sütlüce Uzunbayır Sokak'da yapımı süren bir inşaatta yangın çıktı. 5 işçi yaralandı. İşçiler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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