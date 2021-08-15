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https://tr.sputniknews.com/20210815/blinken-talibani-abd-personeline-mudahale-etmesi-durumunda-yanit-verecegimiz-konusunda-uyardik-1048046528.html
Blinken: Taliban'ı, ABD personeline müdahale etmesi durumunda yanıt vereceğimiz konusunda uyardık
Blinken: Taliban'ı, ABD personeline müdahale etmesi durumunda yanıt vereceğimiz konusunda uyardık
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Taliban'ı ABD personeline müdahale etmesi durumunda 'hızlı ve kararlı bir yanıt' konusunda uyardık" dedi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T16:22+0300
2021-08-15T16:56+0300
dünya
abd
afganistan
taliban
antony blinken
açıklama
uyarı
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CNN'e verdiği demeçte, Taliban militanları başkent Kabil'e girerken Afganistan'da kalmanın ABD'nin çıkarına olmadığını söyledi. Blinken, Washington'ın dört ABD yönetimi üzerinden Afgan hükümet güçlerine milyarlarca dolar yatırım yaparak onlara Taliban'a karşı avantaj sağladığını, ancak Taliban'ın ilerlemesini geri püskürtmeyi başaramadıklarını belirtti. Blinken, "Meselenin gerçek yüzü olarak yardımlar yaptığımız bu gücün ülkeyi savunamadığını gördük" dedi. Dışişleri Bakanı, "Taliban'ı, ABD personeline müdahale etmesi durumunda 'hızlı ve kararlı bir yanıt vereceğimiz' konusunda uyardık" ifadelerini kullandı."Washington, Afgan topraklarından ABD'ye yönelik saldırıları durdurma misyonunu başarıyla tamamladı" diyen Bakan, "Taliban'ın ilerleyişi beklediğimizden daha hızlı oldu" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210815/taliban-baskent-kabile-saldirmaya-basladi-1048039556.html
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abd, afganistan, taliban, antony blinken, açıklama, uyarı

Blinken: Taliban'ı, ABD personeline müdahale etmesi durumunda yanıt vereceğimiz konusunda uyardık

16:22 15.08.2021 (güncellendi: 16:56 15.08.2021)
© REUTERS / Alex BrandonAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© REUTERS / Alex Brandon
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Taliban'ı ABD personeline müdahale etmesi durumunda 'hızlı ve kararlı bir yanıt' konusunda uyardık" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CNN'e verdiği demeçte, Taliban militanları başkent Kabil'e girerken Afganistan'da kalmanın ABD'nin çıkarına olmadığını söyledi.
Blinken, Washington'ın dört ABD yönetimi üzerinden Afgan hükümet güçlerine milyarlarca dolar yatırım yaparak onlara Taliban'a karşı avantaj sağladığını, ancak Taliban'ın ilerlemesini geri püskürtmeyi başaramadıklarını belirtti.
Blinken, "Meselenin gerçek yüzü olarak yardımlar yaptığımız bu gücün ülkeyi savunamadığını gördük" dedi.
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
DÜNYA
Taliban, başkent Kabil'e girdi
10:48
Dışişleri Bakanı, "Taliban'ı, ABD personeline müdahale etmesi durumunda 'hızlı ve kararlı bir yanıt vereceğimiz' konusunda uyardık" ifadelerini kullandı.
"Washington, Afgan topraklarından ABD'ye yönelik saldırıları durdurma misyonunu başarıyla tamamladı" diyen Bakan, "Taliban'ın ilerleyişi beklediğimizden daha hızlı oldu" diye ekledi.
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