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TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210815/bozyazida-yerlesim-alaninda-cikan-yangin-kontrol-altina-alindi-1048036433.html
Bozyazı’da yerleşim alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Bozyazı’da yerleşim alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin’in Bozyazı ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T02:27+0300
2021-08-15T02:27+0300
2021-08-15T02:27+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
mersin
yangın
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Alınan bilgiye göre, Limoncular Mahallesinde, yerleşim alanında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.Elektrik trafosundan kaynaklı olduğu öğrenilen yangın, erken müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.
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mersin, yangın
Bozyazı’da yerleşim alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin’in Bozyazı ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Limoncular Mahallesinde, yerleşim alanında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.
Elektrik trafosundan kaynaklı olduğu öğrenilen yangın, erken müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.