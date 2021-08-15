https://tr.sputniknews.com/20210815/canli-yayin-yaparken-helikopter-uzerine-su-bosaltti-1048046418.html

Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı

Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürmek için alana gidenler biri, sosyal medyasında canlı yayın yaptığı sırada yangın... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T16:13+0300

2021-08-15T16:13+0300

2021-08-15T16:13+0300

yaşam

türkiye

denizli

pamukkale

orman yangını

helikopter

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Denizli Pamukkale’de öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.Yangının başladığı noktaya havadan ve karadan müdahale edilirken çevredekiler ise traktör römorklarına su doldurarak yangına müdahale edilen noktaya koştu.O esnada Pamukkale Üniversitesi personeli Mehmet Güzel de çevredekilerle beraber yanan ormanlık alana gitti. Güzel sosyal medyasında canlı yayın yaparken yangını söndürmek için gelen helikopterin haznesindeki suyunu boşaltması sonucu suyun altında kaldı.

denizli

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türkiye, denizli, pamukkale, orman yangını, helikopter