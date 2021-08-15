Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı

Denizli Pamukkale’de öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.Yangının başladığı noktaya havadan ve karadan müdahale edilirken çevredekiler ise traktör römorklarına su doldurarak yangına müdahale edilen noktaya koştu.O esnada Pamukkale Üniversitesi personeli Mehmet Güzel de çevredekilerle beraber yanan ormanlık alana gitti. Güzel sosyal medyasında canlı yayın yaparken yangını söndürmek için gelen helikopterin haznesindeki suyunu boşaltması sonucu suyun altında kaldı.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürmek için alana gidenler biri, sosyal medyasında canlı yayın yaptığı sırada yangın helikopterinin boşalttığı suyun altında kaldı.
Denizli Pamukkale’de öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.
Yangının başladığı noktaya havadan ve karadan müdahale edilirken çevredekiler ise traktör römorklarına su doldurarak yangına müdahale edilen noktaya koştu.
O esnada Pamukkale Üniversitesi personeli Mehmet Güzel de çevredekilerle beraber yanan ormanlık alana gitti. Güzel sosyal medyasında canlı yayın yaparken yangını söndürmek için gelen helikopterin haznesindeki suyunu boşaltması sonucu suyun altında kaldı.