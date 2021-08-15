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https://tr.sputniknews.com/20210815/canli-yayin-yaparken-helikopter-uzerine-su-bosaltti-1048046418.html
Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürmek için alana gidenler biri, sosyal medyasında canlı yayın yaptığı sırada yangın... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T16:13+0300
2021-08-15T16:13+0300
yaşam
türkiye
denizli
pamukkale
orman yangını
helikopter
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Denizli Pamukkale’de öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.Yangının başladığı noktaya havadan ve karadan müdahale edilirken çevredekiler ise traktör römorklarına su doldurarak yangına müdahale edilen noktaya koştu.O esnada Pamukkale Üniversitesi personeli Mehmet Güzel de çevredekilerle beraber yanan ormanlık alana gitti. Güzel sosyal medyasında canlı yayın yaparken yangını söndürmek için gelen helikopterin haznesindeki suyunu boşaltması sonucu suyun altında kaldı.
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türkiye, denizli, pamukkale, orman yangını, helikopter

Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı

16:13 15.08.2021
© İHACanlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© İHA
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürmek için alana gidenler biri, sosyal medyasında canlı yayın yaptığı sırada yangın helikopterinin boşalttığı suyun altında kaldı.
Denizli Pamukkale’de öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.
Yangının başladığı noktaya havadan ve karadan müdahale edilirken çevredekiler ise traktör römorklarına su doldurarak yangına müdahale edilen noktaya koştu.
O esnada Pamukkale Üniversitesi personeli Mehmet Güzel de çevredekilerle beraber yanan ormanlık alana gitti. Güzel sosyal medyasında canlı yayın yaparken yangını söndürmek için gelen helikopterin haznesindeki suyunu boşaltması sonucu suyun altında kaldı.
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