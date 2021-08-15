https://tr.sputniknews.com/20210815/chpli-cevikoz-askerlerimiz-afganistandan-artik-en-kisa-zamanda-cekilmeli-1048044365.html

CHP'li Çeviköz: Askerlerimiz Afganistan'dan artık en kısa zamanda çekilmeli

CHP'li Çeviköz: Askerlerimiz Afganistan'dan artık en kısa zamanda çekilmeli

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Afganistan'daki gelişmelere değinerek "Askerlerimiz de artık en kısa zamanda çekilmeli" dedi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T14:11+0300

2021-08-15T14:11+0300

2021-08-15T14:11+0300

türkiye

chp

afganistan

kabil

ünal çeviköz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104040/66/1040406643_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_2162b0c602e336a09d4f4fe65e154830.jpg

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı, İstanbul Milletvekili Çeviköz, Afganistan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nin ülkeyi terk etmek isteyen vatandaşlara çağrı yaptığına dikkat çeken Çeviköz, "Bu durum Büyükelçiliğimizin de tahliye hazırlıklarını tamamladığına işaret ediyor. 3. Askerlerimiz de artık en kısa zamanda çekilmeli" ifadelerini kullandı.Çeviköz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirmesi çağrısında da bulunarak, "Çekilme kararının alınması ve bunun açıklanması bir zayıflık değil, dirayet, ileri görüşlülük ve kurmay öngörünün işaretidir" dedi.

türkiye

afganistan

kabil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, afganistan, kabil, ünal çeviköz