https://tr.sputniknews.com/20210815/corum-leblebisi-icin-standart-kalite-parametreleri-belirlendi-1048048499.html

Çorum leblebisi için 'standart kalite parametreleri' belirlendi

Çorum leblebisi için 'standart kalite parametreleri' belirlendi

Hitit Üniversitesi tarafından yapılan çalışma ile Çorum leblebisi için standart kalite parametrelerinin oluşturulduğu bildirildi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T18:04+0300

2021-08-15T18:04+0300

2021-08-15T18:04+0300

yaşam

türkiye

çorum

hitit üniversitesi

kalite

standart

leblebi

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Hitit Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi ortaklığında yürütülen ‘Çorum İçin Bir Projem Var’ projesi kapsamında, Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hakan Apaydın tarafından ‘Meşhur Çorum Leblebisinde Farklı Kavurma Koşullarında Oluşan Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerin Belirlenmesi’ konulu araştırma projesi hayata geçirildi.Araştırma kapsamında, kentteki farklı satış noktalarından alınan leblebi numuneleri laboratuvar ortamında incelendi.Açıklamada ifadelerine yer verilen Apaydın, araştırma sonucunda nohutun Çorum leblebisine dönüştürülmesi sürecinde üreticilerin işini kolaylaştıracak bazı parametreler belirlediklerini bildirdi.Bu parametrelerin kentteki üreticilerle paylaşılacağını aktaran Apaydın, "Çalışma kapsamında ölçülebilir kalite parametre değerlerini belirledik. Leblebilerin kırılganlık, sertlik ve renk değerleri, numerik olarak belirlenerek leblebiye ölçülebilir kalite parametreleri oluşturduk. Böylece üreticiyi kendi üretimini sürekli takip edebilir hale getirdik" dedi."Hangi sıcaklıkta ve sürede çalışılırsa hangi değerlerin oluştuğu ortaya konulmuş oldu" diyen Apaydın, "Bir üretici, üretim yaptığında bu parametreleri dikkate alarak kendi ürününü standart kalitede çıkarabilecek" diye konuştu.

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türkiye, çorum, hitit üniversitesi, kalite, standart, leblebi