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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devletimiz şefkatli elleriyle yaraları saracaktır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devletimiz şefkatli elleriyle yaraları saracaktır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaşanan afetler sonrası devletin ilk andan itibaren vatandaşların yanında olduğunu belirterek, yaraların sarılacağını... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T16:52+0300
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fuat oktay
orman yangını
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarihin en büyük orman yangınları ile başlayan afetler zincirine eklenen sel felaketinde yaşanan acı kayıpların son bulması temennisinde bulundu.Oktay, "Dirayetli milletimiz müsterih olsun, devletimiz güçlüdür, ilk andan itibaren sahada vatandaşının yanındadır. Şefkatli elleriyle yaraları saracak, bölgede hayatın normale döndürülmesi adına her türlü önlemi alacaktır. Rabbim, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza gani gani rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
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fuat oktay, orman yangını, sel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devletimiz şefkatli elleriyle yaraları saracaktır

16:52 15.08.2021 (güncellendi: 16:54 15.08.2021)
© AA / Aytaç Ünal Fuat Oktay
Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© AA / Aytaç Ünal
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaşanan afetler sonrası devletin ilk andan itibaren vatandaşların yanında olduğunu belirterek, yaraların sarılacağını, bölgede hayatın normale döndürülmesi adına her türlü önlemin alınacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarihin en büyük orman yangınları ile başlayan afetler zincirine eklenen sel felaketinde yaşanan acı kayıpların son bulması temennisinde bulundu.
Oktay, "Dirayetli milletimiz müsterih olsun, devletimiz güçlüdür, ilk andan itibaren sahada vatandaşının yanındadır. Şefkatli elleriyle yaraları saracak, bölgede hayatın normale döndürülmesi adına her türlü önlemi alacaktır. Rabbim, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza gani gani rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
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