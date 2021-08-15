https://tr.sputniknews.com/20210815/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-devletimiz-sefkatli-elleriyle-yaralari-saracaktir-1048047239.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devletimiz şefkatli elleriyle yaraları saracaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devletimiz şefkatli elleriyle yaraları saracaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaşanan afetler sonrası devletin ilk andan itibaren vatandaşların yanında olduğunu belirterek, yaraların sarılacağını... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T16:52+0300

2021-08-15T16:52+0300

2021-08-15T16:54+0300

türkiye

fuat oktay

orman yangını

sel

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarihin en büyük orman yangınları ile başlayan afetler zincirine eklenen sel felaketinde yaşanan acı kayıpların son bulması temennisinde bulundu.Oktay, "Dirayetli milletimiz müsterih olsun, devletimiz güçlüdür, ilk andan itibaren sahada vatandaşının yanındadır. Şefkatli elleriyle yaraları saracak, bölgede hayatın normale döndürülmesi adına her türlü önlemi alacaktır. Rabbim, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza gani gani rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

türkiye

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2021

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fuat oktay, orman yangını, sel