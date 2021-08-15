https://tr.sputniknews.com/20210815/erdogan-pakistanla-savunma-sanayi-alanindaki-ortakligimizi--ilerletmek-konusunda-mutabikiz-1048045247.html

Erdoğan: Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düşüyor

Erdoğan: Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düşüyor

Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giderek artan istikrarsızlığın... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T15:06+0300

2021-08-15T15:06+0300

2021-08-15T15:18+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

pakistan

savunma

afganistan

göç

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Sac Kesim Töreni'nde konuştu."Pakistan'la savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı daha da ilerletmek konusunda mutabıkız" diyen Erdoğan, "Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler düşüyor" ifadelerini kullandı.Erdoğan, "Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayindeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına çektiğimiz bir yere geldik" dedi ve şöyle devam etti:"Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan bir ülkedir."

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pakistan

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recep tayyip erdoğan, pakistan, savunma, afganistan, göç