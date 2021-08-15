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Erdoğan: Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düşüyor
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https://tr.sputniknews.com/20210815/erdogan-pakistanla-savunma-sanayi-alanindaki-ortakligimizi--ilerletmek-konusunda-mutabikiz-1048045247.html
Erdoğan: Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düşüyor
Erdoğan: Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düşüyor
Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giderek artan istikrarsızlığın... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T15:06+0300
2021-08-15T15:18+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
pakistan
savunma
afganistan
göç
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Sac Kesim Töreni'nde konuştu."Pakistan'la savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı daha da ilerletmek konusunda mutabıkız" diyen Erdoğan, "Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler düşüyor" ifadelerini kullandı.Erdoğan, "Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayindeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına çektiğimiz bir yere geldik" dedi ve şöyle devam etti:"Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan bir ülkedir."
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recep tayyip erdoğan, pakistan, savunma, afganistan, göç

Erdoğan: Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düşüyor

15:06 15.08.2021 (güncellendi: 15:18 15.08.2021)
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Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Sac Kesim Töreni'nde konuştu.
"Pakistan'la savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı daha da ilerletmek konusunda mutabıkız" diyen Erdoğan, "Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler düşüyor" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayindeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına çektiğimiz bir yere geldik" dedi ve şöyle devam etti:
"Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan bir ülkedir."
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