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Eşini öldürüp polisi aradı
Eşini öldürüp polisi aradı
Adana'da bir kişi kendisini aldattığını iddia ettiği karısını tabancayla vurarak öldürdü. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T12:09+0300
2021-08-15T12:09+0300
2021-08-15T12:09+0300
türkiye
adana
polis
kadına şiddet
tabanca
öldürme
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Adana'da bir kişi, kendisini aldattığı iddiasıyla karısını öldürdü.İddiaya göre, gemi görevlisi olduğu öğrenilen O.A.Ö, yıllık izin alıp evine gitti. O.A.Ö, kendisini aldattığını ileri sürdüğü iki çocuğunun annesi eşine tabancayla ateş etti.Kadın evinde hayatını kaybetti, zanlı da durumu polise bildirip teslim oldu. Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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adana, polis, kadına şiddet, tabanca, öldürme
Eşini öldürüp polisi aradı
Adana'da bir kişi kendisini aldattığını iddia ettiği karısını tabancayla vurarak öldürdü.
Adana'da bir kişi, kendisini aldattığı iddiasıyla karısını öldürdü.
İddiaya göre, gemi görevlisi olduğu öğrenilen O.A.Ö, yıllık izin alıp evine gitti.
O.A.Ö, kendisini aldattığını ileri sürdüğü iki çocuğunun annesi eşine tabancayla ateş etti.
Kadın evinde hayatını kaybetti,
zanlı da durumu polise bildirip teslim oldu. Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.