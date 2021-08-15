https://tr.sputniknews.com/20210815/esini-oldurup-polisi-aradi-1048041311.html

Eşini öldürüp polisi aradı

Eşini öldürüp polisi aradı

Adana'da bir kişi kendisini aldattığını iddia ettiği karısını tabancayla vurarak öldürdü. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T12:09+0300

2021-08-15T12:09+0300

2021-08-15T12:09+0300

türkiye

adana

polis

kadına şiddet

tabanca

öldürme

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Adana'da bir kişi, kendisini aldattığı iddiasıyla karısını öldürdü.İddiaya göre, gemi görevlisi olduğu öğrenilen O.A.Ö, yıllık izin alıp evine gitti. O.A.Ö, kendisini aldattığını ileri sürdüğü iki çocuğunun annesi eşine tabancayla ateş etti.Kadın evinde hayatını kaybetti, zanlı da durumu polise bildirip teslim oldu. Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

türkiye

adana

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adana, polis, kadına şiddet, tabanca, öldürme