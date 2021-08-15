https://tr.sputniknews.com/20210815/haiti-aciklarinda-meydana-gelen-depremde-olu-sayisi-724e-yukseldi--1048049327.html

Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 724'e yükseldi

Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 724'e yükseldi

Haiti açıklarında dün meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e yükseldi, yaralı sayısı ise 2 bin 800'ü aştı. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T18:34+0300

2021-08-15T18:34+0300

2021-08-15T19:01+0300

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Haiti Sivil Savunma Ajansı, dün meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 724'e çıktığını, yaralı sayısının ise 2 bin 800'ü geçtiğini belirtti.Yetkililer, ülkede büyük bir yıkımın yaşandığını belirterek, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.USGS, 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü.USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırmıştı.Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği belirtilmişti.Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu ve geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etmişti.Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

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