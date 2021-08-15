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https://tr.sputniknews.com/20210815/haitideki-depremde-can-kaybi-227ye-yukseldi-ohal-ilan-edildi-1048034865.html
Haiti’deki 7.2'lik depremde can kaybı 304’e yükseldi: OHAL ilan edildi
Haiti’deki 7.2'lik depremde can kaybı 304’e yükseldi: OHAL ilan edildi
Haiti’de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybının 304'e, yaralı sayısının ise 1800'e yükseldiği bildirildi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T00:20+0300
2021-08-15T01:28+0300
dünya
haiti
ohal
deprem
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Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Haiti Sivil Savunma Ajansı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 304’e yükseldiğini belirterek, 1800 kişinin de yaralandığını veya kayıp olduğunu bildirdi. Yetkilerin can kaybının artmasından endişe ettiği aktarıldı. Afet bölgesinde ekiplerin ve yerel halkın çabalarıyla birkaç kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığı ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.Başkent Port-au-Prince'te de hissedilen deprem nedeniyle halk kendini panikle dışarı atmıştı. Deprem nedeniyle yıkılan bir binanın enkazından bir çocuk sağ olarak kurtarılmıştı. Küçük kızın enkaz altından çıkarılma anları kameralara yansımıştı.Depremin ardından Başbakan Ariel Henry, 1 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Henry, depremin can kaybına neden olduğunu doğrulamış, mevcut tüm hükümet kaynaklarının mağdurlara yardım etmek için seferber edileceğini ifade etmişti.ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin çok sayıda can kaybına neden olabileceğini kaydetmiş, “kırmızı uyarı” yayınladı. Haiti'deki tsunami tehdidinin ise geçtiği açıklanmıştı.USGS tarafından daha önce yapılan açıklamada, merkez üssü Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210814/haiti-aciklarinda-72-buyuklugunde-deprem-1048028838.html
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haiti, ohal, deprem

Haiti’deki 7.2'lik depremde can kaybı 304’e yükseldi: OHAL ilan edildi

00:20 15.08.2021 (güncellendi: 01:28 15.08.2021)
© REUTERS / TWITTER @JCOMHaitiHaiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor.
Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© REUTERS / TWITTER @JCOMHaiti
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Haiti’de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybının 304'e, yaralı sayısının ise 1800'e yükseldiği bildirildi.
Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor.
Haiti Sivil Savunma Ajansı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 304’e yükseldiğini belirterek, 1800 kişinin de yaralandığını veya kayıp olduğunu bildirdi. Yetkilerin can kaybının artmasından endişe ettiği aktarıldı.
Afet bölgesinde ekiplerin ve yerel halkın çabalarıyla birkaç kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığı ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.
Başkent Port-au-Prince'te de hissedilen deprem nedeniyle halk kendini panikle dışarı atmıştı. Deprem nedeniyle yıkılan bir binanın enkazından bir çocuk sağ olarak kurtarılmıştı. Küçük kızın enkaz altından çıkarılma anları kameralara yansımıştı.
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
DÜNYA
Haiti açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem
Dün, 17:52
Depremin ardından Başbakan Ariel Henry, 1 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Henry, depremin can kaybına neden olduğunu doğrulamış, mevcut tüm hükümet kaynaklarının mağdurlara yardım etmek için seferber edileceğini ifade etmişti.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin çok sayıda can kaybına neden olabileceğini kaydetmiş, “kırmızı uyarı” yayınladı. Haiti'deki tsunami tehdidinin ise geçtiği açıklanmıştı.
USGS tarafından daha önce yapılan açıklamada, merkez üssü Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtilmişti.
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