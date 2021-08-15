https://tr.sputniknews.com/20210815/ibbden-zabitanin-kadina-ucan-tekme-attigi-iddiasina-iliskin-aciklama-1048047586.html

İBB'den 'zabıtanın kadına uçan tekme attığı' iddiasına ilişkin açıklama

İBB'den 'zabıtanın kadına uçan tekme attığı' iddiasına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Taksim Meydanı’nda kadına uçan tekme atan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtası olduğu iddia... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T17:07+0300

2021-08-15T17:07+0300

2021-08-15T17:07+0300

türkiye

ibb

zabıta

açıklama

murat ongun

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Tezgâhını kaldırmak istedikleri seyyar satıcılar ile zabıta arasındaki kavganın yeni görüntülerinde, müdahale edildiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin, bir kadına uçan tekme ile saldırdığı görüldü.Sosyal medyada kadına tekme atan kişinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) zabıtası olduğu iddia edildi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Taksim Meydanı’nda kadına uçan tekme atan İBB zabıtası olduğu iddia edilen kişi ile ilgili açıklama yaptı.Murat Ongun’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;“Kamuoyuna yansıyan, Taksim’de bir kadına şiddet uygulayan kişiyle ilgili araştırma sürmekte. İddia edildiği gibi şiddet uygulayan, sivil giyimli şahsın İBB ile herhangi bir ilişkisi tespit edilirse en ağır cezai işlem uygulanacaktır.İBB olarak kadına yönelik şiddeti kınıyoruz.”

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ibb, zabıta, açıklama, murat ongun