https://tr.sputniknews.com/20210815/insaat-suyun-rengini-degistirdi-bu-suda-baliklar-yasamadi-insanlar-nasil-icecek-1048044590.html

İnşaat suyun rengini değiştirdi: 'Bu suda balıklar yaşamadı, insanlar nasıl içecek?'

İnşaat suyun rengini değiştirdi: 'Bu suda balıklar yaşamadı, insanlar nasıl içecek?'

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, İstanbuldere içerisinde yapılan bent inşaatından suya karışan çimentonun, suyun rengini değiştirip, alabalık tesisindeki... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T14:30+0300

2021-08-15T14:30+0300

2021-08-15T14:30+0300

yaşam

çevre

türkiye

sakarya

toplu balık ölümleri

inşaat

tesis

dere

alabalık

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan ve Sapanca Gölü’ne dökülen İstanbuldere içerisinde yapılan bent inşaatı nedeniyle suya karışan çimento ve diğer inşaat atıklarının alabalık tesisindeki balıkların ölümüne neden olduğu öne sürüldü.17 kilometre uzunluğundaki derede yaklaşık 3 aydır renk değişimi yaşandığını ifade eden alabalık tesisi yetkilileri, balık ölümlerinin kendilerini tedirgin ettiğini dile getirdi.‘Su 3 ay öncesine kadar masmavi bir şekilde akardı’İşletme sahibi Deniz Bakar, “Bu su 3 ay öncesine kadar masmavi bir şekilde akardı. Bir sabah geldiğimizde suyun çok kirli aktığını gördük. Derenin yukarı kısımlarında bir inşaat çalışması var, bundan dolayı bu suyun kirli aktığını fark ettik. Daha sonra bir gün suyun köpüklü olduğunu ve lağım koktuğunu anladık. Ertesi sabah da balıkların tamamı öldü. Bu konuyla ilgili defalarca yetkililere bilgi verdik ama şu ana kadar en ufak bir sonuca ulaşamadık. Binlerce balık ölümüne sebep verdiler. Buradan geçen su, içme suyu olarak da kullanılan Sapanca Gölü'ne akıyor. Bu suda balıklar yaşamadı, insanlar bu suyu nasıl içecek?” dedi.‘Dere suyunun ciddi anlamda kirlendiğini gördük ve balık ölümleri yaşanıyor’Yetkililerin bir an önce önlem alması gerektiğini belirten işletmenin ortağı Cihan Karagöz, “Alabalık tesisimizde son 3 ay içerisinde dağdan gelen dere suyunun ciddi anlamda kirlendiğini gördük ve balık ölümleri yaşanıyor. Bu derelerden akan su Sapanca Gölü’ne de akıyor, bu yöredeki insanların içme suyuna karışmakta. Umarım yetkililer bu konuda bir önlem alır. Dere yataklarında devam eden çalışma hepimizi mağdur etti. Balıkların neredeyse tamamı öldü, dolayısıyla bu suyun insan sağlığına da zarar vereceğini düşünüyoruz. Gölde de yarın balık ölümleri başlayabilir” diye konuştu.

sakarya

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çevre, türkiye, sakarya, toplu balık ölümleri, inşaat, tesis, dere, alabalık