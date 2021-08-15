İran'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük can kaybı kaydedildi

İran'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları ve can kaybı artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 620 kişinin hayatını kaybettiği, 36 bin 736 vaka tespit edildiği belirtildi.Bakanlık açıklamasında virüs kaynaklı can kaybının 97 bin 828'e, vaka sayısının 4 milyon 425 bin 821’e yükseldiği bilgisi verildi. Son 24 saatte virüs tespit edilenlerden 4 bin 272 kişinin de hastaneye nakledildiği belirtildi.Açıklamada, Kovid-19'a yakalanan hastalardan 7 bin 323'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 728 bin 940’a ulaştığı aktarıldı. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugün itibarıyla toplam 27 milyon 177 bin 565 test yapıldı.
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 620 artarak 97 bin 828’e yükseldi ve ülkede salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı yaşandı.
İran'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları ve can kaybı artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 620 kişinin hayatını kaybettiği, 36 bin 736 vaka tespit edildiği belirtildi.
Bakanlık açıklamasında virüs kaynaklı can kaybının 97 bin 828'e, vaka sayısının 4 milyon 425 bin 821’e yükseldiği bilgisi verildi. Son 24 saatte virüs tespit edilenlerden 4 bin 272 kişinin de hastaneye nakledildiği belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19'a yakalanan hastalardan 7 bin 323'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 728 bin 940’a ulaştığı aktarıldı. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugün itibarıyla toplam 27 milyon 177 bin 565 test yapıldı.