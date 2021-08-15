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Manavgat yangın - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210815/izmirdeki-orman-yangini-14-saat-sonra-kontrol-altina-alindi-1048036519.html
İzmir’deki orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı
İzmir’deki orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı
İzmir’in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 14 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T02:45+0300
2021-08-15T02:45+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
izmir
yangın
orman yangını
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https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1048036519.jpg?1628984704
Yangın, saat 07.30 sıralarında Karareis yolu mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine ilk etapta bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Alevlerin gün içerişinde kısmen kontrol altına alınmasının ardından bölgede 2 helikopter ve 10 arazöz ile çalışmalara devam edildi.Hava kararmadan helikopter sayısı tekrardan 3'e çıkarılırken, karadan da 8 arazöz ile rüzgarın etkisiyle zaman zaman parlayan alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürdürüldü.Havanın kararmasıyla karadan devam edilen müdahalede, alevler yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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izmir, yangın, orman yangını

İzmir’deki orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı

02:45 15.08.2021
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İzmir’in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 14 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Yangın, saat 07.30 sıralarında Karareis yolu mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine ilk etapta bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Alevlerin gün içerişinde kısmen kontrol altına alınmasının ardından bölgede 2 helikopter ve 10 arazöz ile çalışmalara devam edildi.
Hava kararmadan helikopter sayısı tekrardan 3'e çıkarılırken, karadan da 8 arazöz ile rüzgarın etkisiyle zaman zaman parlayan alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürdürüldü.
Havanın kararmasıyla karadan devam edilen müdahalede, alevler yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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