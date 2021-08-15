https://tr.sputniknews.com/20210815/kilicdaroglu-hemen-asker-ve-polisimizi-afganistandan-geri-cekin-1048047440.html

Kılıçdaroğlu: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin

Kılıçdaroğlu: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımında “Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin” ifadelerini kullandı. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T16:58+0300

2021-08-15T16:58+0300

2021-08-15T16:58+0300

türkiye

chp

afganistan

kemal kılıçdaroğlu

politika

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin” çağrısı yaptı.Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:“Başkalarının arkasına bakmadan kaçtığı yere, askerimizi kurban etmeyeceğiz. O gayrı resmi masalarda verilen şahsi sözlerin kıymeti harbiyesi yoktur. İktidara sesleniyorum, hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin. Mehmetçik sadece milletimizin çıkarlarına hizmet eder!Ayrıca halkımıza sesleniyorum; yeni döneme giriyoruz. Göç riskini gören Batı, Erdoğan ile masaya oturmaya çalışacaktır. Hatta Erdoğan’ın seçim kazanması için bolca dua edecektir. Buna izin vermeyeceğiz. Pazarlık öncesi halktan onay alınması şarttır. Gelsin sandığa, alsın onayını.”

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