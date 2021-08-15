https://tr.sputniknews.com/20210815/marmara-golu-kuruyor-10-santimetre-su-kaldi-1048045044.html

Marmara Gölü kuruyor: 10 santimetre su kaldı

Marmara Gölü kuruyor: 10 santimetre su kaldı

Marmara Gölü'nde sular hızlı buharlaşma ve kaçak sulama nedeniyle neredeyse tamamen çekildi. Eskiden sazan avlanan gölde bu yaz küçük bir alanda 10 santimetre... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T15:01+0300

2021-08-15T15:01+0300

2021-08-15T15:01+0300

türkiye

çevre

manisa

su

devlet su işleri (dsi)

karabatak

pelikan

sazan

marmara gölü

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Manisa'nın Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında bulunan Marmara Gölü'nde sular neredeyse tamamen çekildi, göl kuruma noktasına geldi.Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan Marmara Gölü, ortalama yıllık 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veriyordu. Göl, yaz döneminde kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle neredeyse tamamen kurudu.Bir dönem tepeli pelikan, küçük karabatak gibi çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapan ve çevresindeki mahalle sakinlerince sazan avlanan gölde bu yaz sadece kuzeybatısındaki küçük bir alanda ve yaklaşık 10 santimetre yüksekliğinde su kaldı.DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Marmara Gölü'nde yazın çok sıcak geçmesi, buharlaşmanın hızlı olması ve kaçak sulama nedeniyle ‘yok’ denilebilecek kadar az su kaldığını belirtti.Çınar, gölde su kaybının sıcak geçen Ağustos ve Eylül’de de devam edeceğini öngördüklerini dile getirerek, "Normalde barajlarda 'ölü hacim' dediğimiz ve doğal hayatı korumak için bırakılan bir seviyesi vardır. Yazın başında da Marmara Gölü'nde su seviyesi ölü hacim seviyesindeydi ancak sıcaklıklara bağlı hızlı buharlaşma ve kaçak su kullanımı nedeniyle gölde su seviyesi bugünkü durumuna geldi" dedi.Göl alanının tarım amaçlı işgali ve kaçak sulamanın tespiti için yoğun çalışmalar yaptıklarını aktaran Çınar, "Gölün su seviyesi düştüğünde ortaya çıkan alanlarda tarım yapanları tespit ettik ve gerekli cezai işlemlerin yapılması için kaymakamlıklara bildirdik. Bunlara kanunların emrettiği maddelere göre yaptırım uygulandı" diye konuştu.Çınar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin de Gördes Barajı'ndan 1 milyon metreküp suyu Marmara Gölü'ne verme talebini değerlendirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:‘Yağışlar da yetersiz olunca gölümüz tamamen kurumak üzere, kurudu da’Göl kıyısında Salihli ilçesine bağlı kırsal Tekelioğlu Mahallesinin muhtarı Selim Selvioğlu da bu yaz gölün neredeyse tamamen kuruduğunu belirterek, "Yağışlar da yetersiz olunca gölümüz tamamen kurumak üzere, kurudu da. Gölde şu anda bir haftalık su kaldı. Bir hafta sonra tamamen kuruyacak. 2 yıl önce bu zamanlar doluydu, çevresindeki 7 köy bu gölden balık avlayarak geçiniyordu. Bu göl sayesinde Gediz Ovası, Menemen'e kadar sulanıyordu" diye konuştu.Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Rafet Kerse ise göle artık ‘tamamen kurudu’ gözüyle baktıklarını anlatarak, "Şu anda tahminen 10 santimetre civarında su var. O su da sadece karşı bölgede az bir alanda. Gölün doğu kısmı tamamen kurudu, yüzde 90'ı tamamen kurudu diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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marmara gölü

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çevre, manisa, su, devlet su işleri (dsi), karabatak, pelikan, sazan, marmara gölü