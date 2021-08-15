Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düşüyor
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210815/marmara-golu-kuruyor-10-santimetre-su-kaldi-1048045044.html
Marmara Gölü kuruyor: 10 santimetre su kaldı
Marmara Gölü kuruyor: 10 santimetre su kaldı
Marmara Gölü'nde sular hızlı buharlaşma ve kaçak sulama nedeniyle neredeyse tamamen çekildi. Eskiden sazan avlanan gölde bu yaz küçük bir alanda 10 santimetre... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T15:01+0300
2021-08-15T15:01+0300
türkiye
çevre
manisa
su
devlet su işleri (dsi)
karabatak
pelikan
sazan
marmara gölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/1048045018_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_3a3ab347019ab79fc3f7fbde9e2621eb.jpg
Manisa'nın Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında bulunan Marmara Gölü'nde sular neredeyse tamamen çekildi, göl kuruma noktasına geldi.Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan Marmara Gölü, ortalama yıllık 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veriyordu. Göl, yaz döneminde kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle neredeyse tamamen kurudu.Bir dönem tepeli pelikan, küçük karabatak gibi çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapan ve çevresindeki mahalle sakinlerince sazan avlanan gölde bu yaz sadece kuzeybatısındaki küçük bir alanda ve yaklaşık 10 santimetre yüksekliğinde su kaldı.DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Marmara Gölü'nde yazın çok sıcak geçmesi, buharlaşmanın hızlı olması ve kaçak sulama nedeniyle ‘yok’ denilebilecek kadar az su kaldığını belirtti.Çınar, gölde su kaybının sıcak geçen Ağustos ve Eylül’de de devam edeceğini öngördüklerini dile getirerek, "Normalde barajlarda 'ölü hacim' dediğimiz ve doğal hayatı korumak için bırakılan bir seviyesi vardır. Yazın başında da Marmara Gölü'nde su seviyesi ölü hacim seviyesindeydi ancak sıcaklıklara bağlı hızlı buharlaşma ve kaçak su kullanımı nedeniyle gölde su seviyesi bugünkü durumuna geldi" dedi.Göl alanının tarım amaçlı işgali ve kaçak sulamanın tespiti için yoğun çalışmalar yaptıklarını aktaran Çınar, "Gölün su seviyesi düştüğünde ortaya çıkan alanlarda tarım yapanları tespit ettik ve gerekli cezai işlemlerin yapılması için kaymakamlıklara bildirdik. Bunlara kanunların emrettiği maddelere göre yaptırım uygulandı" diye konuştu.Çınar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin de Gördes Barajı'ndan 1 milyon metreküp suyu Marmara Gölü'ne verme talebini değerlendirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:‘Yağışlar da yetersiz olunca gölümüz tamamen kurumak üzere, kurudu da’Göl kıyısında Salihli ilçesine bağlı kırsal Tekelioğlu Mahallesinin muhtarı Selim Selvioğlu da bu yaz gölün neredeyse tamamen kuruduğunu belirterek, "Yağışlar da yetersiz olunca gölümüz tamamen kurumak üzere, kurudu da. Gölde şu anda bir haftalık su kaldı. Bir hafta sonra tamamen kuruyacak. 2 yıl önce bu zamanlar doluydu, çevresindeki 7 köy bu gölden balık avlayarak geçiniyordu. Bu göl sayesinde Gediz Ovası, Menemen'e kadar sulanıyordu" diye konuştu.Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Rafet Kerse ise göle artık ‘tamamen kurudu’ gözüyle baktıklarını anlatarak, "Şu anda tahminen 10 santimetre civarında su var. O su da sadece karşı bölgede az bir alanda. Gölün doğu kısmı tamamen kurudu, yüzde 90'ı tamamen kurudu diyebilirim" ifadelerini kullandı.
türkiye
manisa
marmara gölü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/1048045018_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_f5bd498fa6954760fba7f88d17922d13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çevre, manisa, su, devlet su işleri (dsi), karabatak, pelikan, sazan, marmara gölü

Marmara Gölü kuruyor: 10 santimetre su kaldı

15:01 15.08.2021
© AAMarmara Gölü kuruyor: 10 santimetre su kaldı
Marmara Gölü kuruyor: 10 santimetre su kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© AA
Abone ol
Marmara Gölü'nde sular hızlı buharlaşma ve kaçak sulama nedeniyle neredeyse tamamen çekildi. Eskiden sazan avlanan gölde bu yaz küçük bir alanda 10 santimetre su kaldı.
Manisa'nın Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında bulunan Marmara Gölü'nde sular neredeyse tamamen çekildi, göl kuruma noktasına geldi.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan Marmara Gölü, ortalama yıllık 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veriyordu. Göl, yaz döneminde kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle neredeyse tamamen kurudu.
Bir dönem tepeli pelikan, küçük karabatak gibi çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapan ve çevresindeki mahalle sakinlerince sazan avlanan gölde bu yaz sadece kuzeybatısındaki küçük bir alanda ve yaklaşık 10 santimetre yüksekliğinde su kaldı.
DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Marmara Gölü'nde yazın çok sıcak geçmesi, buharlaşmanın hızlı olması ve kaçak sulama nedeniyle ‘yok’ denilebilecek kadar az su kaldığını belirtti.
Çınar, gölde su kaybının sıcak geçen Ağustos ve Eylül’de de devam edeceğini öngördüklerini dile getirerek, "Normalde barajlarda 'ölü hacim' dediğimiz ve doğal hayatı korumak için bırakılan bir seviyesi vardır. Yazın başında da Marmara Gölü'nde su seviyesi ölü hacim seviyesindeydi ancak sıcaklıklara bağlı hızlı buharlaşma ve kaçak su kullanımı nedeniyle gölde su seviyesi bugünkü durumuna geldi" dedi.
Göl alanının tarım amaçlı işgali ve kaçak sulamanın tespiti için yoğun çalışmalar yaptıklarını aktaran Çınar, "Gölün su seviyesi düştüğünde ortaya çıkan alanlarda tarım yapanları tespit ettik ve gerekli cezai işlemlerin yapılması için kaymakamlıklara bildirdik. Bunlara kanunların emrettiği maddelere göre yaptırım uygulandı" diye konuştu.
Çınar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin de Gördes Barajı'ndan 1 milyon metreküp suyu Marmara Gölü'ne verme talebini değerlendirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:
"İzmir Büyükşehir Belediyesinin göle içme suyu hissesinden 1 milyon metreküp su salınması talebiyle alakalı, İZSU Genel Müdürlüğüne verdiğimiz yanıtta: 'Bu konuda kapsamlı bir teknik çalışma yapılması gerektiğini, Gördes Barajı'ndan salınacak 1 milyon metreküp suyun, toprak kanal ve tabii dere yatağından yaklaşık 33 kilometre yol katederek göle ulaşacağını, bırakılacak suyun uzun bir dönemdir suya aç olan bu güzergahta yatağın doygunluğa geçtikten sonra akışa geçeceğini, dolayısıyla 1 milyon metreküp suyun tamamının göle ulaşamayacağını, ulaşan kısmının ise sıcak geçen bu aylarda hızlıca buharlaşabileceğini, bu hususların ve İzmir'in içme suyu ihtiyacının da göz önünde bulundurularak talebin yeniden değerlendirilmesini' istedik."

‘Yağışlar da yetersiz olunca gölümüz tamamen kurumak üzere, kurudu da’

Göl kıyısında Salihli ilçesine bağlı kırsal Tekelioğlu Mahallesinin muhtarı Selim Selvioğlu da bu yaz gölün neredeyse tamamen kuruduğunu belirterek, "Yağışlar da yetersiz olunca gölümüz tamamen kurumak üzere, kurudu da. Gölde şu anda bir haftalık su kaldı. Bir hafta sonra tamamen kuruyacak. 2 yıl önce bu zamanlar doluydu, çevresindeki 7 köy bu gölden balık avlayarak geçiniyordu. Bu göl sayesinde Gediz Ovası, Menemen'e kadar sulanıyordu" diye konuştu.
Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Rafet Kerse ise göle artık ‘tamamen kurudu’ gözüyle baktıklarını anlatarak, "Şu anda tahminen 10 santimetre civarında su var. O su da sadece karşı bölgede az bir alanda. Gölün doğu kısmı tamamen kurudu, yüzde 90'ı tamamen kurudu diyebilirim" ifadelerini kullandı.
020000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:22Türkiye, yaş meyve sebzede en fazla ihracatı Rusya'ya yaptı
15:06Erdoğan: Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düşüyor
15:01Marmara Gölü kuruyor: 10 santimetre su kaldı
14:57Krasnodar Valisi, Türkiye’deki Be-200 kazasında hayatını kaybedenleri andı
14:46Memur-Sen Başkanı Yalçın: Yeni zam teklifi bekliyoruz
14:30İnşaat suyun rengini değiştirdi: 'Bu suda balıklar yaşamadı, insanlar nasıl içecek?'
14:11CHP'li Çeviköz: Askerlerimiz Afganistan'dan artık en kısa zamanda çekilmeli
14:11TESK: 400 bin servisçi ve 15 bin kantin işletmecisi okulların açılmasını bekliyor
13:59Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: 21 bin 624 yeni vaka saptandı
13:58Beyoğlu'nda yangın: 5 işçi yaralandı
13:44'Afganistan Cumhurbaşkanı Gani istifa etti' iddiası
13:38Bakan Varank'tan Türkiye'nin ilk 'decacorn'unu olan Trendyol’a ziyaret
13:32Ligde ilk hafta maçları bitmeden ilk teknik direktör ayrılığı: Şenol Can dönemi sona erdi
13:30Taksi ile kaçak göçmen taşımacılığı: 2 kişi gözaltında
13:23İstanbul'da binaların röntgeni çekiliyor: 7.5 büyüklüğündeki deprem 48 bin binaya hasar verebilir
13:20Evde bakım yardımı ödemesi hesaplara yatırılacak
12:59NYT: ABD, Taliban’dan tahliye bitinceye kadar Kabil’e girmemesini istedi
12:58Yasağa rağmen Aydos Ormanı'na giren 2 kişiye para cezası
12:46Kılıçdaroğlu Bozkurt'ta: Ciddi bir önlemin alınmaması devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir
12:45Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi