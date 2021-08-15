MHP yardım kampanyasını sonlandırdı: Bağışlar 16 Ağustos'ta ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

"Halen dağıtıma hazır halde birikmiş 667 koyun, 455 keçi ve 37 düve bulunmaktadır. Bunların afetzedelere ulaştırılması 16 Ağustos'ta yapılacaktır. Bu dağıtımla birlikte kampanya kapsamında 1032'si koyun 890'ı keçi olmak üzere toplam 1922 küçükbaş hayvan ile 108 büyükbaş hayvan afetzedelere ulaşmış olacaktır. Toplamda ise 2 bin 30 baş hayvanın teslimi gerçekleşecektir. Bu çerçevede Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Valiliğinin izni ile açılmış banka hesabında birikmiş olan toplam 1 milyon 395 bin 910 lira da AFAD tarafından duyurulacak hesaplara aktarılacaktır."