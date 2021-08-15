https://tr.sputniknews.com/20210815/milli-savunma-bakani-akar-24-saat-icinde-22-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1048038764.html

Milli Savunma Bakanı Akar: Son 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar: Son 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerimizin Gara'ya harekatında 6, Hakurk'ta 2 olmak üzere 24 saat... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T09:54+0300

2021-08-15T09:54+0300

2021-08-15T10:20+0300

türkiye

hulusi akar

milli savunma bakanlığı (msb)

iran

sinop

sel

barış pınarı harekatı

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Milli Savunma Bakanı Akar, İran hududunda alınan önlemleri yerinde inceledikten sonra açıklamalarda bulundu.Akar, "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerimizin Gara'ya harekatında 6, Hakurk'ta 2 olmak üzere 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi. İran hududunda her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor. Bin civarında keşif gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz" dedi.Türkiye'yi vuran sel felaketine de değinen Akar, "Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur kalan vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz yola çıktı" diye konuştu.

türkiye

iran

sinop

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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), iran, sinop, sel, barış pınarı harekatı