https://tr.sputniknews.com/20210815/muglada-cikan-yangin-kontrol-altina-alindi-1048051646.html

Muğla'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın ile kontrol altına alındı. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T22:59+0300

2021-08-15T22:59+0300

2021-08-15T23:00+0300

türkiye

yangın

milas

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Kargıcak Mahallesi'ndeki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işçileri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına 2 helikopter, 3 TOMA, 5 arazöz ve 3 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.

türkiye

milas

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2021

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yangın, milas