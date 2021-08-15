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Muğla'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Muğla'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın ile kontrol altına alındı. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T22:59+0300
2021-08-15T22:59+0300
2021-08-15T23:00+0300
türkiye
yangın
milas
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Kargıcak Mahallesi'ndeki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işçileri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına 2 helikopter, 3 TOMA, 5 arazöz ve 3 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.
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yangın, milas
Muğla'da çıkan yangın kontrol altına alındı 22:59 15.08.2021 (güncellendi: 23:00 15.08.2021)
Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın ile kontrol altına alındı.
Kargıcak Mahallesi'ndeki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işçileri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına 2 helikopter, 3 TOMA, 5 arazöz ve 3 itfaiye aracı ile müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.