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https://tr.sputniknews.com/20210815/nijeryada-yolcu-otobusune-silahli-saldiri-22-olu-14-yarali-1048035260.html
Nijerya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 22 ölü, 14 yaralı
Nijerya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 22 ölü, 14 yaralı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T00:26+0300
2021-08-15T00:26+0300
2021-08-15T00:26+0300
dünya
nijerya
silahlı saldırı
yolcu otobüsü
can kaybı
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Ulusal basında yer alan habere göre, Bauchi eyaletinden hicri takvime göre yeni yıl ibadetinden dönen kişiler, Plateau eyaletinin Jos-Zaria kara yolunda silahlı saldırıya uğradı.Saldırıda 22 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.Öte yandan Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Simon Ubah Ogaba, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.Motosiklet kullanımı yasaklanmıştıÜlkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210610/nijeryanin-niger-eyaletinde-motosiklet-yasagi-1044699593.html
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nijerya, silahlı saldırı, yolcu otobüsü, can kaybı
Nijerya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 22 ölü, 14 yaralı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Ulusal basında yer alan habere göre, Bauchi eyaletinden hicri takvime göre yeni yıl ibadetinden dönen kişiler, Plateau eyaletinin Jos-Zaria kara yolunda silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda 22 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.
Öte yandan Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Simon Ubah Ogaba, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.