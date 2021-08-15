https://tr.sputniknews.com/20210815/nyt-abd-talibandan-tahliye-bitinceye-kadar-kabile-girmemesini-istedi-1048042664.html
NYT: ABD, Taliban’dan tahliye bitinceye kadar Kabil’e girmemesini istedi
NYT: ABD, Taliban’dan tahliye bitinceye kadar Kabil’e girmemesini istedi
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad’ın Taliban militanlarından Amerikan vatandaşlarının ve Afgan uyruklu elçilik görevlilerinin tahliyesi... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T12:59+0300
2021-08-15T12:59+0300
2021-08-15T12:59+0300
dünya
abd
afganistan
taliban
saldırı
kabil
büyükelçilik
tahliye
savaş
bagram hava üssü
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New York Times gazetesinin ABD’li bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban militanlarına Amerikan vatandaşlarının ve Afgan uyruklu elçilik görevlilerinin başkentten tahliyesi tamamlanıncaya kadar Kabil'e girmeme çağrısında bulundu.Tahliyenin ne kadar zaman alacağı ve Washington’ın başarılı olup olmayacağı bilinmiyor. Gazetenin aktardığı üzere Kabil’de en az 10 bin Amerikan vatandaşı bulunuyor.Haberde ayrıca Taliban’ın karşılık olarak ABD’ye hava saldırılarını durdurma çağrısında bulunduğu ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210815/taliban-baskent-kabile-saldirmaya-basladi-1048039556.html
afganistan
kabil
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abd, afganistan, taliban, saldırı, kabil, büyükelçilik, tahliye, savaş, bagram hava üssü, yönetim, istek
NYT: ABD, Taliban’dan tahliye bitinceye kadar Kabil’e girmemesini istedi
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad’ın Taliban militanlarından Amerikan vatandaşlarının ve Afgan uyruklu elçilik görevlilerinin tahliyesi tamamlanıncaya kadar Kabil’e girmemelerini istediği öğrenildi.
New York Times gazetesinin ABD’li bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban militanlarına Amerikan vatandaşlarının ve Afgan uyruklu elçilik görevlilerinin başkentten tahliyesi tamamlanıncaya kadar Kabil'e girmeme çağrısında bulundu.
Tahliyenin ne kadar zaman alacağı ve Washington’ın başarılı olup olmayacağı bilinmiyor. Gazetenin aktardığı üzere Kabil’de en az 10 bin Amerikan vatandaşı bulunuyor.
Haberde ayrıca Taliban’ın karşılık olarak ABD’ye hava saldırılarını durdurma çağrısında bulunduğu ifade edildi.