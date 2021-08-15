https://tr.sputniknews.com/20210815/nyt-abd-talibandan-tahliye-bitinceye-kadar-kabile-girmemesini-istedi-1048042664.html

NYT: ABD, Taliban’dan tahliye bitinceye kadar Kabil’e girmemesini istedi

NYT: ABD, Taliban’dan tahliye bitinceye kadar Kabil’e girmemesini istedi

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad’ın Taliban militanlarından Amerikan vatandaşlarının ve Afgan uyruklu elçilik görevlilerinin tahliyesi... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T12:59+0300

2021-08-15T12:59+0300

2021-08-15T12:59+0300

dünya

abd

afganistan

taliban

saldırı

kabil

büyükelçilik

tahliye

savaş

bagram hava üssü

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New York Times gazetesinin ABD’li bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban militanlarına Amerikan vatandaşlarının ve Afgan uyruklu elçilik görevlilerinin başkentten tahliyesi tamamlanıncaya kadar Kabil'e girmeme çağrısında bulundu.Tahliyenin ne kadar zaman alacağı ve Washington’ın başarılı olup olmayacağı bilinmiyor. Gazetenin aktardığı üzere Kabil’de en az 10 bin Amerikan vatandaşı bulunuyor.Haberde ayrıca Taliban’ın karşılık olarak ABD’ye hava saldırılarını durdurma çağrısında bulunduğu ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20210815/taliban-baskent-kabile-saldirmaya-basladi-1048039556.html

afganistan

kabil

bagram hava üssü

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abd, afganistan, taliban, saldırı, kabil, büyükelçilik, tahliye, savaş, bagram hava üssü, yönetim, istek