https://tr.sputniknews.com/20210815/orman-yanginlari-turkiyenin-son-1-yilda-azalttigi-toplam-emisyon-miktarina-esit-1048040951.html
Orman yangınları Türkiye’nin son 1 yılda azalttığı toplam emisyon miktarına eşit
Orman yangınları Türkiye’nin son 1 yılda azalttığı toplam emisyon miktarına eşit
Sydney Teknoloji Üniversitesi’nden Dr. Nic Surawski, Türkiye’deki son yangınların ne kadar karbon salınımına neden olduğunu hesapladı. Yangınlar 15 milyon ton... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T11:57+0300
2021-08-15T11:57+0300
2021-08-15T11:57+0300
yaşam
türkiye
sera gazı
orman yangını
emisyon
karbondioksit
karbon emisyonu
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İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ülkeler emisyon azaltım hedefleri açıklarken, orman yangını gibi afetler bu çabaları sekteye uğratıyor.Hürriyet gazetesinden Muhammed Kafadar'ın haberine göre, Türkiye’nin güneyinde etkili olan orman yangınlarının büyük ölçüde söndürüldü ancak iki hafta kadar süren büyük yangınlar emisyon üretimini artırdı. Yapılan araştırmaya göre ortaya çıkan sonuç, bir yıllık kazanımın birkaç günde silindiği oldu.Türkiye’de 2021 yangın sezonunda 1 milyon 750 bin dönümlük alan yandıAvrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi’nin verilerine göre Türkiye’de 2021 yangın sezonunda 1 milyon 750 bin dönümlük alan yandı.Sydney Teknoloji Üniversitesi’nde kıdemli eğitmen olarak görev yapan çevre mühendisi Dr. Nic Surawski’nin hesaplamaları, bu yangınların toplamda 15 milyon ton karbondioksit (CO2) emisyonu ürettiğini ortaya koydu.Bu miktar, TÜİK’in Nisan 2021’de BM’ye bildirdiği istatistiklerde işaret edilen kazanımların silinmesi anlamına geliyor.Son yangınlarda üretilen karbon miktarı, kaydedilen tüm ilerlemeye neredeyse eşitİki yılda bir hazırlandığı için en güncel 2019 verilerini içeren rapor, Türkiye’nin 2019’da toplam sera gazı emisyonu bir önceki seneye kıyasla yüzde 3.1 düşüşle 506.1 milyon ton CO2 eşdeğeri olduğunu gösteriyor.Bu, önceki yıla göre emisyon miktarında yaklaşık 15.7 milyon ton düşüş kaydedildiği anlamına geliyor. Yani son yangınlarda üretilen karbon miktarı, kaydedilen tüm ilerlemeye neredeyse eşit.Dahası, Dr. Surawski’nin dikkat çektiği üzere yangınlar CO2 dışında metan ve azot oksit gibi ‘daha tehlikeli’ sera gazları da üretiyor. Bunlara bakıldığında son yangınlar ilave yaklaşık 5 milyon ton eşdeğeri CO2 emisyonuna daha sebep oldu.
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türkiye, sera gazı, orman yangını, emisyon, karbondioksit, karbon emisyonu
Orman yangınları Türkiye’nin son 1 yılda azalttığı toplam emisyon miktarına eşit
Sydney Teknoloji Üniversitesi’nden Dr. Nic Surawski, Türkiye’deki son yangınların ne kadar karbon salınımına neden olduğunu hesapladı. Yangınlar 15 milyon ton karbondioksit emisyonu yaratırken, bu Türkiye’nin bir yılda azalttığı toplam emisyon miktarına eşit.
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ülkeler emisyon azaltım hedefleri açıklarken, orman yangını gibi afetler bu çabaları sekteye uğratıyor.
Hürriyet gazetesinden Muhammed Kafadar'ın haberine göre,
Türkiye’nin güneyinde etkili olan orman yangınlarının büyük ölçüde söndürüldü ancak iki hafta kadar süren büyük yangınlar emisyon üretimini artırdı. Yapılan araştırmaya göre ortaya çıkan sonuç, bir yıllık kazanımın birkaç günde silindiği oldu.
Türkiye’de 2021 yangın sezonunda 1 milyon 750 bin dönümlük alan yandı
Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi’nin verilerine göre Türkiye’de 2021 yangın sezonunda 1 milyon 750 bin dönümlük alan yandı.
Sydney Teknoloji Üniversitesi’nde kıdemli eğitmen olarak görev yapan çevre mühendisi Dr. Nic Surawski’nin hesaplamaları, bu yangınların toplamda 15 milyon ton karbondioksit (CO2) emisyonu ürettiğini ortaya koydu.
Bu miktar, TÜİK’in Nisan 2021’de BM’ye bildirdiği istatistiklerde işaret edilen kazanımların silinmesi anlamına geliyor.
Son yangınlarda üretilen karbon miktarı, kaydedilen tüm ilerlemeye neredeyse eşit
İki yılda bir hazırlandığı için en güncel 2019 verilerini içeren rapor, Türkiye’nin 2019’da toplam sera gazı emisyonu bir önceki seneye kıyasla yüzde 3.1 düşüşle 506.1 milyon ton CO2 eşdeğeri olduğunu gösteriyor.
Bu, önceki yıla göre emisyon miktarında yaklaşık 15.7 milyon ton düşüş kaydedildiği anlamına geliyor. Yani son yangınlarda üretilen karbon miktarı, kaydedilen tüm ilerlemeye neredeyse eşit.
Dahası, Dr. Surawski’nin dikkat çektiği üzere yangınlar CO2 dışında metan ve azot oksit gibi ‘daha tehlikeli’ sera gazları da üretiyor. Bunlara bakıldığında son yangınlar ilave yaklaşık 5 milyon ton eşdeğeri CO2 emisyonuna daha sebep oldu.