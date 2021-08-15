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Özbekistan Dışişleri: 84 Afgan askeri sınırdan geçerek ülkemize sığındı
Özbekistan Dışişleri: 84 Afgan askeri sınırdan geçerek ülkemize sığındı
Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken, ülkenin kuzey komşusu Özbekistan'dan, Afgan askerlerinin Özbekistan'a sığındığına yönelik açıklama yapıldı. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T06:18+0300
2021-08-15T06:18+0300
dünya
afganistan
taliban
özbekistan
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Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, 84 Afgan askerinden oluşan bir grubun sınırı geçerek Özbekistan'a sığındığı bildirildi.Açıklamada, Afgan askerlerinin yardım istediği ve aralarından üç kişinin yaralı halde olduğu belirtilerek yaralı Afgan askerlerine tıbbi müdahale yapıldığı kaydedildi. Söz konusu açıklama, Taliban'ın kontrolüne geçen Mezar-ı Şerif'te bulunan Mareşal Raşid Dostum ve eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur'a bağlı Afgan birliklerinin Özbekistan'a sığındıklarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasının ardından geldi.
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afganistan, taliban, özbekistan

Özbekistan Dışişleri: 84 Afgan askeri sınırdan geçerek ülkemize sığındı

06:18 15.08.2021
© AAÖzbekistan bayrağı
Özbekistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© AA
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Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken, ülkenin kuzey komşusu Özbekistan'dan, Afgan askerlerinin Özbekistan'a sığındığına yönelik açıklama yapıldı.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, 84 Afgan askerinden oluşan bir grubun sınırı geçerek Özbekistan'a sığındığı bildirildi.
Açıklamada, Afgan askerlerinin yardım istediği ve aralarından üç kişinin yaralı halde olduğu belirtilerek yaralı Afgan askerlerine tıbbi müdahale yapıldığı kaydedildi.

Söz konusu açıklama, Taliban'ın kontrolüne geçen Mezar-ı Şerif'te bulunan Mareşal Raşid Dostum ve eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur'a bağlı Afgan birliklerinin Özbekistan'a sığındıklarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasının ardından geldi.
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