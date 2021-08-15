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Özbekistan Dışişleri: 84 Afgan askeri sınırdan geçerek ülkemize sığındı
© AAÖzbekistan bayrağı
© AA
Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken, ülkenin kuzey komşusu Özbekistan'dan, Afgan askerlerinin Özbekistan'a sığındığına yönelik açıklama yapıldı.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, 84 Afgan askerinden oluşan bir grubun sınırı geçerek Özbekistan'a sığındığı bildirildi.
Açıklamada, Afgan askerlerinin yardım istediği ve aralarından üç kişinin yaralı halde olduğu belirtilerek yaralı Afgan askerlerine tıbbi müdahale yapıldığı kaydedildi.
Söz konusu açıklama, Taliban'ın kontrolüne geçen Mezar-ı Şerif'te bulunan Mareşal Raşid Dostum ve eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur'a bağlı Afgan birliklerinin Özbekistan'a sığındıklarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasının ardından geldi.
Söz konusu açıklama, Taliban'ın kontrolüne geçen Mezar-ı Şerif'te bulunan Mareşal Raşid Dostum ve eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur'a bağlı Afgan birliklerinin Özbekistan'a sığındıklarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasının ardından geldi.
Taliban'ın kontrolüne geçen Mezar-ı Şerif'te bulunan Mareşal Raşid Dostum ve eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur'a bağlı Afgan birliklerinin Özbekistan'a sığındıklarına ilişkin görüntüler yayınlandıhttps://t.co/tu6Q2gGD79 pic.twitter.com/YGjx633MG3— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 15, 2021