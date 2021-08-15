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Özbekistan Dışişleri: Sınırdaki durum sakin
Özbekistan Dışişleri: Sınırdaki durum sakin
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan tarafından gelen sığınmacıların daha önce toplandığı Tirmiz-Hayraton sınır köprüsündeki durumun düzeldiğini... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T15:50+0300
2021-08-15T15:50+0300
dünya
abd
iran
afganistan
taliban
özbekistan
afgan
savaş
göç
sınır
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Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, Afganistan ile Özbekistan’ı bağlayan Tirmiz-Hayraton sınır köprüsündeki durumun düzeldiği, daha önce köprünün Afganistan kısmında toplanan çok sayıdaki sığınmacının büyük kısmının daha sonra oradan ayrıldıkları belirtildi.Açıklamada, “Özellikle de köprünün Afganistan kısmında biriken vatandaşların büyük bir kısmı, köprüyü ve bitişik bölgeyi kendiliğinden terk etti” ifadelerine yer verildi.Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yusup Kabuljanov, Sputnik’e demecinde Özbekistan’ın Kabil Büyükelçiliği’nin ve Mezar-ı Şerif'teki konsolosluğun olağan düzende çalıştıklarını, diplomatların tahliye edilmediklerini açıkladı.Kabuljanov ayrıca yetkililerin, Taliban ve Afgan hükümeti ile sığınmacıların akıbetini ele aldıklarını sözlerine ekledi.
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abd, iran, afganistan, taliban, özbekistan, afgan, savaş, göç, sınır, açıklama

Özbekistan Dışişleri: Sınırdaki durum sakin

15:50 15.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girTacikistan- Özbekistan- Rusya
Tacikistan- Özbekistan- Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© Sputnik
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Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan tarafından gelen sığınmacıların daha önce toplandığı Tirmiz-Hayraton sınır köprüsündeki durumun düzeldiğini bildirdi.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, Afganistan ile Özbekistan’ı bağlayan Tirmiz-Hayraton sınır köprüsündeki durumun düzeldiği, daha önce köprünün Afganistan kısmında toplanan çok sayıdaki sığınmacının büyük kısmının daha sonra oradan ayrıldıkları belirtildi.
Açıklamada, “Özellikle de köprünün Afganistan kısmında biriken vatandaşların büyük bir kısmı, köprüyü ve bitişik bölgeyi kendiliğinden terk etti” ifadelerine yer verildi.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yusup Kabuljanov, Sputnik’e demecinde Özbekistan’ın Kabil Büyükelçiliği’nin ve Mezar-ı Şerif'teki konsolosluğun olağan düzende çalıştıklarını, diplomatların tahliye edilmediklerini açıkladı.
Kabuljanov ayrıca yetkililerin, Taliban ve Afgan hükümeti ile sığınmacıların akıbetini ele aldıklarını sözlerine ekledi.
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