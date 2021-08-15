https://tr.sputniknews.com/20210815/ozbekistan-disisleri-sinirdaki-durum-sakin-1048046050.html

Özbekistan Dışişleri: Sınırdaki durum sakin

Özbekistan Dışişleri: Sınırdaki durum sakin

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan tarafından gelen sığınmacıların daha önce toplandığı Tirmiz-Hayraton sınır köprüsündeki durumun düzeldiğini... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T15:50+0300

2021-08-15T15:50+0300

2021-08-15T15:50+0300

dünya

abd

iran

afganistan

taliban

özbekistan

afgan

savaş

göç

sınır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045206448_44:0:1859:1021_1920x0_80_0_0_ae01423e4940daece0e67f0e7dc3a718.jpg

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, Afganistan ile Özbekistan’ı bağlayan Tirmiz-Hayraton sınır köprüsündeki durumun düzeldiği, daha önce köprünün Afganistan kısmında toplanan çok sayıdaki sığınmacının büyük kısmının daha sonra oradan ayrıldıkları belirtildi.Açıklamada, “Özellikle de köprünün Afganistan kısmında biriken vatandaşların büyük bir kısmı, köprüyü ve bitişik bölgeyi kendiliğinden terk etti” ifadelerine yer verildi.Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yusup Kabuljanov, Sputnik’e demecinde Özbekistan’ın Kabil Büyükelçiliği’nin ve Mezar-ı Şerif'teki konsolosluğun olağan düzende çalıştıklarını, diplomatların tahliye edilmediklerini açıkladı.Kabuljanov ayrıca yetkililerin, Taliban ve Afgan hükümeti ile sığınmacıların akıbetini ele aldıklarını sözlerine ekledi.

iran

afganistan

özbekistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, iran, afganistan, taliban, özbekistan, afgan, savaş, göç, sınır, açıklama