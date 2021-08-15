https://tr.sputniknews.com/20210815/prof-dr-kurugol-iki-doz-sinovac-asisi-olanlara-bir-doz-biontech-asisi-olmayi-tavsiye-etti-1048037916.html

Prof. Dr. Kurugöl, iki doz Sinovac aşısı olanlara bir doz BioNTech aşısı olmayı tavsiye etti

Prof. Dr. Kurugöl, iki doz Sinovac aşısı olanlara bir doz BioNTech aşısı olmayı tavsiye etti

Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, aşılama sürecine ilişkin olarak, "Bizlerin gözlemi de iki doz... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T09:19+0300

2021-08-15T09:19+0300

2021-08-15T09:20+0300

koronavirüs

türkiye

aşılama

kovid-19

biontech

sinovac

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Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yeni tip koronavirüse karşı aşılama sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Kurugöl, "Sinovac inaktif bir aşı. Koruyuculuğu zaman içinde azalıyor. Bunun için iki doz Sinovac yapılan kişilere, 3-6 ay geçtikten sonra tekrar dozu gerekiyor. Bu tekrar dozu Sinovac ile de yapılabilir çünkü aşı biliminde ilk aşılama hangi aşı ile yapılmışsa tekrar dozu o aşı ile yapılır. Ama koronavirüste özellikle Delta varyantının yaygınlaşmasıyla inaktif aşıların etkinliğiyle ilgili bazı sorular gündeme geldi. mRNA aşılarının deltaya da etkili olduğu gösterildi. Bizlerin gözlemi de iki doz Sinovac olanlara BioNTech yapıldığında güçlü bir bağışıklık olduğu yönünde. Tabii bu gözlem, bunun doğruluğunu bir çalışma ile yayınlamak gerekir. Henüz böyle bir çalışma sonucu yayınlanmadı.” dedi.

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türkiye, aşılama, kovid-19, biontech , sinovac