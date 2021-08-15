https://tr.sputniknews.com/20210815/putin-ozbekistan-lideri-mirziyoyev-ile-afganistandaki-durumu-gorustu--1048047710.html

Putin, Özbekistan lideri Mirziyoyev ile Afganistan’daki durumu görüştü

Putin, Özbekistan lideri Mirziyoyev ile Afganistan’daki durumu görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştüğü, liderlerin Afganistan’daki durumu ele... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T17:11+0300

2021-08-15T17:11+0300

2021-08-15T17:11+0300

dünya

rusya

vladimir putin

afganistan

taliban

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Kremlin basın dairesinden bildirildiği üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, liderlerin Afganistan’daki durumu ele aldıkları ifade edildi. Açıklamada, “Afganistan’daki durum ile ilgili gelişmeler, etraflıca ele alındı. Durum dikkate alınarak, Rusya ve Özbekistan'ın ilgili bakanlıkları ve kurumları arasındaki etkileşimin yoğunlaştırılması kararlaştırıldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca liderlerin ileride de düzenli olarak temaslara devam edecekleri vurgulandı. Afganistan’da tüm büyük vilayet merkezleri ile sınır noktalarını ele geçiren Taliban'ın, günün erken saatlerinde başkent Kabil'e girdiği bildirilmişti.Aynı zamanda Afganistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kabil'deki durumun sakin olduğu, Taliban militanlarının kente saldırmadıkları ifade edilmişti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise başkent Kabil'in merkezinin güç kullanılarak ele geçirilmeyeceği duyurulmuştu. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıklamıştı.

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rusya, vladimir putin, afganistan, taliban