Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210815/putin-ozbekistan-lideri-mirziyoyev-ile-afganistandaki-durumu-gorustu--1048047710.html
Putin, Özbekistan lideri Mirziyoyev ile Afganistan’daki durumu görüştü
Putin, Özbekistan lideri Mirziyoyev ile Afganistan’daki durumu görüştü
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştüğü, liderlerin Afganistan’daki durumu ele... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T17:11+0300
2021-08-15T17:11+0300
dünya
rusya
vladimir putin
afganistan
taliban
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048029278_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_c863299c799c42e4a2ed4148e91c8050.jpg
Kremlin basın dairesinden bildirildiği üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, liderlerin Afganistan’daki durumu ele aldıkları ifade edildi. Açıklamada, “Afganistan’daki durum ile ilgili gelişmeler, etraflıca ele alındı. Durum dikkate alınarak, Rusya ve Özbekistan'ın ilgili bakanlıkları ve kurumları arasındaki etkileşimin yoğunlaştırılması kararlaştırıldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca liderlerin ileride de düzenli olarak temaslara devam edecekleri vurgulandı. Afganistan’da tüm büyük vilayet merkezleri ile sınır noktalarını ele geçiren Taliban'ın, günün erken saatlerinde başkent Kabil'e girdiği bildirilmişti.Aynı zamanda Afganistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kabil'deki durumun sakin olduğu, Taliban militanlarının kente saldırmadıkları ifade edilmişti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise başkent Kabil'in merkezinin güç kullanılarak ele geçirilmeyeceği duyurulmuştu. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıklamıştı.
rusya
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048029278_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_c6daf69f4a88df2727146728d987d629.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, afganistan, taliban

Putin, Özbekistan lideri Mirziyoyev ile Afganistan’daki durumu görüştü

17:11 15.08.2021
© Sputnik / Алексей НикольскийVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
Abone ol
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştüğü, liderlerin Afganistan’daki durumu ele aldıkları bildirildi.
Kremlin basın dairesinden bildirildiği üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, liderlerin Afganistan’daki durumu ele aldıkları ifade edildi.
Açıklamada, “Afganistan’daki durum ile ilgili gelişmeler, etraflıca ele alındı. Durum dikkate alınarak, Rusya ve Özbekistan'ın ilgili bakanlıkları ve kurumları arasındaki etkileşimin yoğunlaştırılması kararlaştırıldı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca liderlerin ileride de düzenli olarak temaslara devam edecekleri vurgulandı.
Afganistan’da tüm büyük vilayet merkezleri ile sınır noktalarını ele geçiren Taliban'ın, günün erken saatlerinde başkent Kabil'e girdiği bildirilmişti.
Aynı zamanda Afganistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kabil'deki durumun sakin olduğu, Taliban militanlarının kente saldırmadıkları ifade edilmişti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise başkent Kabil'in merkezinin güç kullanılarak ele geçirilmeyeceği duyurulmuştu. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıklamıştı.
000010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce