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Putin’den Kuzey Kore lideri Kim’e Kurtuluş Günü kutlaması
Putin’den Kuzey Kore lideri Kim’e Kurtuluş Günü kutlaması
Rusya lideri Vladimir Putin’in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Kore Kurtuluş Günü vesilesiyle bir tebrik telgrafı gönderdiği öğrenildi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T12:40+0300
2021-08-15T12:42+0300
dünya
rusya
vladimir putin
kuzey kore
tebrik
mesaj
kutlama
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Kore Merkezi Haber Ajansı’nın bildirdiği üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a Kore Kurtuluş Günü vesilesiyle bir tebrik telgrafı göndererek, iki ülke arasındaki işbirliğinin Kore Yarımadası'ndaki güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunacağına olan güvenini dile getirdi.Putin’in Kim’e ‘içten tebriklerini’ ilettiği ve Rusya'nın Kore'nin özgürlüğü için mücadelede hayatlarını veren Kızıl Ordu askerlerinin ve Koreli vatanseverlerin anısını onurlandırdığını kaydettiğine dikkat çekilen haberde, “Telgrafta, o çetin yıllarda pekişen iyi dostluk geleneklerinin bugün de Rusya Federasyonu ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için güvenilir bir temel olarak kalması önemli olduğu vurgulandı” ifadelerine yer verildi.Habere göre Putin, 2019'da iki liderin Vladivostok'ta gerçekleşen zirvede vardıkları anlaşmaların uygulanmasının ‘Rusya ve Kuzey Kore arasında ‘karşılıklı yarara dayalı ikili işbirliğinin daha da ilerletilmesini’ sağlayacağına olan güvenini dile getirerek, “Bu şüphesiz Kore Yarımadası'nda ve genel olarak Kuzeydoğu Asya bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunacak” ifadelerini kullandı.Ajans, Rus liderin Kim Jong-un'a sağlık ve başarı, Kuzey Kore vatandaşlarına ise mutluluk ve refah dileklerini ilettiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20210815/putin-hindistan-devlet-baskani-kovindi-bagimsizlik-gunu-dolayisiyla-tebrik-etti-1048038644.html
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rusya, vladimir putin, kuzey kore, tebrik, mesaj, kutlama

Putin’den Kuzey Kore lideri Kim’e Kurtuluş Günü kutlaması

12:40 15.08.2021 (güncellendi: 12:42 15.08.2021)
© Sputnik / Валерий Мельников / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
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Rusya lideri Vladimir Putin’in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Kore Kurtuluş Günü vesilesiyle bir tebrik telgrafı gönderdiği öğrenildi.
Kore Merkezi Haber Ajansı’nın bildirdiği üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a Kore Kurtuluş Günü vesilesiyle bir tebrik telgrafı göndererek, iki ülke arasındaki işbirliğinin Kore Yarımadası'ndaki güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunacağına olan güvenini dile getirdi.
Putin’in Kim’e ‘içten tebriklerini’ ilettiği ve Rusya'nın Kore'nin özgürlüğü için mücadelede hayatlarını veren Kızıl Ordu askerlerinin ve Koreli vatanseverlerin anısını onurlandırdığını kaydettiğine dikkat çekilen haberde, “Telgrafta, o çetin yıllarda pekişen iyi dostluk geleneklerinin bugün de Rusya Federasyonu ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için güvenilir bir temel olarak kalması önemli olduğu vurgulandı” ifadelerine yer verildi.
Habere göre Putin, 2019'da iki liderin Vladivostok'ta gerçekleşen zirvede vardıkları anlaşmaların uygulanmasının ‘Rusya ve Kuzey Kore arasında ‘karşılıklı yarara dayalı ikili işbirliğinin daha da ilerletilmesini’ sağlayacağına olan güvenini dile getirerek, “Bu şüphesiz Kore Yarımadası'nda ve genel olarak Kuzeydoğu Asya bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunacak” ifadelerini kullandı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
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Ajans, Rus liderin Kim Jong-un'a sağlık ve başarı, Kuzey Kore vatandaşlarına ise mutluluk ve refah dileklerini ilettiğini kaydetti.
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