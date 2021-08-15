https://tr.sputniknews.com/20210815/rus-senatorden-abdnin-ortadogu-politikasina-iliskin-degerlendirme-tam-bir-felaket-1048039647.html

Rus senatörden ABD’nin Ortadoğu politikasına ilişkin değerlendirme: Tam bir felaket

Rus senatörden ABD’nin Ortadoğu politikasına ilişkin değerlendirme: Tam bir felaket

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Afganistan’daki olayların ABD’nin Ortadoğu’daki politikasının çöküşünün kanıtı olduğunu belirtti. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T10:57+0300

2021-08-15T10:57+0300

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, ABD'nin 21. yüzyılın başından bu yana Ortadoğu ülkelerini demokratikleştirmeye yönelik dış politikasının, Afganistan'daki son olayların gösterdiği gibi başarısızlıkla sonuçlandığını ifade etti.Telegram kanalından açıklama yapan Puşkov, “2000'li yılların başında kendisini Yakın ve Ortadoğu'ya ‘demokratikleştirmekle’ görevlendiren ABD'nin dış stratejisinin başarısızlığının derinliği ortada. İşte bu rotanın sonucu, tam bir felaket ve ABD’nin ‘demokrasi ihracı’ stratejisine güçlü bir darbe. Afganistan'daki olaylar da bunun sıradaki teyidi” ifadelerini kullandı.Rus senatör, militanlar peş peşe Afganistan’daki şehirleri ele geçirirken, Amerikalı yetkililerin Taliban'ın zaferinin henüz belirlenmediği yönündeki açıklamalarına şaşırdığına dikkat çekerek, Amerikalıların bu söylemlerinin, yenilgilerini ve Afganistan'dan hızla çekilmelerini haklı çıkarma girişimleriyle ilgili olduğunu vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20210709/rus-senator-puskov-biden-afganistan-konusunda-yaniliyor-1044930959.html

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abd, ortadoğu, rusya, suriye, irak, afganistan, taliban, politika, açıklama, rus senatör aleksey puşkov