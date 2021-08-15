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Rusya: Henüz Taliban’ı Afganistan yönetimi olarak görmüyoruz
Rusya: Henüz Taliban’ı Afganistan yönetimi olarak görmüyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan’da geçiş hükümetiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını ama henüz... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T17:44+0300
2021-08-15T17:51+0300
dünya
rusya
afganistan
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Zamir Kabulov, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın Afganistan’da geçiş hükümetiyle çalışıp çalışmayacağı sorusuna, “Biz her zaman geçiş hükümeti fikrine destek verdik, elbette onlarla çalışacağız” ifadesini kullandı. Kabulov, Afganistan’da iktidar geçişinin barış yoluyla gerçekleşmesi durumunda Rusya’nın Taliban’ı meşru yönetim olarak tanımaya hazır olup olmadığı sorusuna, “Hayır, henüz tanımadık, ama her şeyin bir zamanı var, bekleyip göreceğiz” dedi.
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rusya, afganistan, taliban

Rusya: Henüz Taliban’ı Afganistan yönetimi olarak görmüyoruz

17:44 15.08.2021 (güncellendi: 17:51 15.08.2021)
© REUTERSTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© REUTERS
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan’da geçiş hükümetiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını ama henüz Taliban’ı tanımanın söz konusu olmadığını belirtti.
Zamir Kabulov, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın Afganistan’da geçiş hükümetiyle çalışıp çalışmayacağı sorusuna, “Biz her zaman geçiş hükümeti fikrine destek verdik, elbette onlarla çalışacağız” ifadesini kullandı.
Kabulov, Afganistan’da iktidar geçişinin barış yoluyla gerçekleşmesi durumunda Rusya’nın Taliban’ı meşru yönetim olarak tanımaya hazır olup olmadığı sorusuna, “Hayır, henüz tanımadık, ama her şeyin bir zamanı var, bekleyip göreceğiz” dedi.
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