https://tr.sputniknews.com/20210815/rusya-henuz-talibani-afganistan-yonetimi-olarak-gormuyoruz--1048048214.html

Rusya: Henüz Taliban’ı Afganistan yönetimi olarak görmüyoruz

Rusya: Henüz Taliban’ı Afganistan yönetimi olarak görmüyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan’da geçiş hükümetiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını ama henüz... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T17:44+0300

2021-08-15T17:44+0300

2021-08-15T17:51+0300

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taliban

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Zamir Kabulov, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın Afganistan’da geçiş hükümetiyle çalışıp çalışmayacağı sorusuna, “Biz her zaman geçiş hükümeti fikrine destek verdik, elbette onlarla çalışacağız” ifadesini kullandı. Kabulov, Afganistan’da iktidar geçişinin barış yoluyla gerçekleşmesi durumunda Rusya’nın Taliban’ı meşru yönetim olarak tanımaya hazır olup olmadığı sorusuna, “Hayır, henüz tanımadık, ama her şeyin bir zamanı var, bekleyip göreceğiz” dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, afganistan, taliban