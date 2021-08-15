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Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: 21 bin 624 yeni vaka saptandı
Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: 21 bin 624 yeni vaka saptandı
Rusya'da son 24 saatte 21 bin 624 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 6 milyon 600... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T13:59+0300
2021-08-15T13:59+0300
koronavirüs
rusya
moskova
st. petersburg
koronavirüs
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Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 21 bin 624 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 22 bin 144 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 2.35 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 6 milyon 600 bin 836’ya yükseldiği belirtildi.En çok vakanın başkent Moskova’da (bin 954), St. Petersburg’da (bin 668), Moskova bölgesinde (bin 359), Nijniy Novgorod bölgesinde (539), Sverdlovsk bölgesinde (526) ve Rostov bölgesinde (488) saptandığı bilgisi paylaşıldı.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 816 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 170 bin 499’a yükseldiği kaydedildi.Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısının son 24 saatte 16 bin 426 kişi olduğu ifade edilen açıklamada, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 5 milyon 884 bin 316 olduğu vurgulandı.
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rusya, moskova, st. petersburg, koronavirüs

Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: 21 bin 624 yeni vaka saptandı

13:59 15.08.2021
© AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVARusya'da koronavirüs
Rusya'da koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVA
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Rusya'da son 24 saatte 21 bin 624 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 6 milyon 600 bin 836’ya yükseldiği bildirildi.
Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 21 bin 624 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 22 bin 144 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 2.35 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 6 milyon 600 bin 836’ya yükseldiği belirtildi.
En çok vakanın başkent Moskova’da (bin 954), St. Petersburg’da (bin 668), Moskova bölgesinde (bin 359), Nijniy Novgorod bölgesinde (539), Sverdlovsk bölgesinde (526) ve Rostov bölgesinde (488) saptandığı bilgisi paylaşıldı.
Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 816 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 170 bin 499’a yükseldiği kaydedildi.
Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısının son 24 saatte 16 bin 426 kişi olduğu ifade edilen açıklamada, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 5 milyon 884 bin 316 olduğu vurgulandı.
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