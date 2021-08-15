https://tr.sputniknews.com/20210815/sakaryada-asini-ol-altini-al-kampanyasi-baslatilacak-1048047856.html

Sakarya'da 'Aşını ol, altını al' kampanyası başlatılacak

Sakarya'da 'Aşını ol, altını al' kampanyası başlatılacak

Sakarya'da Kovid-19 aşısını teşvik etmek için altın ödüllü kampanya başlatılacak. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T17:27+0300

2021-08-15T17:27+0300

2021-08-15T17:27+0300

koronavirüs

türkiye

kocaeli

sakarya

altın

kampanya

kovid-19

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/10/1043590179_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6e04a8ce1cdc0ce6810eeba97280afcc.jpg

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yarın başlatılacak kampanyayla ilk doz aşısını yaptıracak 30 kişiye çekilişle gram altın hediye edilecek.Kocaali Kaymakamlığı, Kocaali Belediyesi, Muhtarlar Derneği, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğiyle aşıyı teşvik etmek amacıyla 16-27 Ağustos'ta ‘Aşını Ol, Altını Al’ kampanyası gerçekleştirilecek.Kampanya kapsamında ilk doz aşısını olanlar arasından 30 kişiye, noter huzurundaki çekilişle gram altın hediyesi verilecek.Sonuçlar, 31 Ağustos'ta Kocaali Kaymakamlığının sitesinden duyurulacak.Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, yaptığı açıklamada, ilçede 17-50 yaş aralığında 5 bin 54 kişinin ilk doz aşını yaptırmadığını tespit ettiklerini vurguladı.İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ‘Aşını Ol, Altını Al’ kampanyası başlatıldığını aktaran Nebioğlu, "Kampanyayla hemşehrilerimizin duyarlılığını ve topluma karşı sorumluluklarımızı artırmanın gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu illetle hep birlikte mücadele ederek, en kısa sürede normal hayatımıza dönmemiz için özverili şekilde sürece dahil olmaları" diye konuştu.

kocaeli

sakarya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, kocaeli, sakarya, altın, kampanya, kovid-19, koronavirüs aşısı