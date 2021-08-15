Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210815/selden-kurtardigi-buzagiya-evinde-bakiyor-1048048906.html
Selden kurtardığı buzağıya evinde bakıyor
Selden kurtardığı buzağıya evinde bakıyor
Bartın'da sel sularının yükseldiği yerlerden Zafer köyünde yaşayan afetzede Emine Turgut, 9 günlük buzağıyı kurtardı. Turgut, "Evladımız gibi, evimizde, yan... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T18:18+0300
2021-08-15T18:18+0300
türkiye
sel
yaşam
bartın
buzağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/1048048881_0:12:760:440_1920x0_80_0_0_12725b7dff30c684f582b91520a7fda1.jpg
Bartın'ın Ulus ilçesinde selden en çok zarar gören Zafer köyünde yaşayan Emine Turgut, boğulmak üzereyken kurtardığı 9 günlük buzağısına evinde özenle bakıyor.Turgut, sel sularının yükselmesinin ardından evinin giriş katındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvanlarını kurtarmak istedi.Annesi telef olan 4 günlük buzağıyı eşiyle kucaklayarak evine çıkaran Turgut, bir odayı ‘Garip’ ismini verdikleri hayvana ayırdı.Yaklaşık 5 gündür buzağıya evinde bakan Turgut, hayvanı biberonla besleyerek evladı gibi büyütüyor.‘Evin bir odasını ona ayırdık’Emine Turgut, gece saatlerinde şiddetli yağmur yağdığını, evinin önünün suyla dolduğunu, ahıra da su girmeye başladığını anlattı.Eşiyle buzağıyı kucaklarına alıp eve götürdüklerini aktaran Turgut, "Evin bir odasını ona ayırdık, o gündür burada yaşıyor. Selin olduğu gün 4 günlüktü, bugün 9 günlük oldu. Annesi selde boğularak telef oldu" dedi.‘Evladımız gibi, evimizde, yan odada ayrı bir can oldu’Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Turgut, "Buzağıyı ahırdayken de seviyorduk, evimize gelince daha ayrı seviyorum. Alıştık, evden ayrılması zor gelecek. Sabah ve öğle önce onun mamasını veriyorum. Akşam da aynısı oluyor, ondan sonra sofraya oturuyoruz. Evladımız gibi, evimizde, yan odada ayrı bir can oldu. Hem öksüzümüz hem garibimiz oldu. İsmini de 'Garip' koyduk" ifadelerini kullandı.
türkiye
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/1048048881_80:0:680:450_1920x0_80_0_0_866974d7b3a5eb75385d4cf0a6e6d2e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sel, yaşam, bartın, buzağı

Selden kurtardığı buzağıya evinde bakıyor

18:18 15.08.2021
© AASelden kurtardığı buzağıya evinde bakıyor
Selden kurtardığı buzağıya evinde bakıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© AA
Abone ol
Bartın'da sel sularının yükseldiği yerlerden Zafer köyünde yaşayan afetzede Emine Turgut, 9 günlük buzağıyı kurtardı. Turgut, "Evladımız gibi, evimizde, yan odada ayrı bir can oldu. Hem öksüzümüz hem garibimiz oldu. İsmini de 'Garip' koyduk" dedi.
Bartın'ın Ulus ilçesinde selden en çok zarar gören Zafer köyünde yaşayan Emine Turgut, boğulmak üzereyken kurtardığı 9 günlük buzağısına evinde özenle bakıyor.
Turgut, sel sularının yükselmesinin ardından evinin giriş katındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvanlarını kurtarmak istedi.
Annesi telef olan 4 günlük buzağıyı eşiyle kucaklayarak evine çıkaran Turgut, bir odayı ‘Garip’ ismini verdikleri hayvana ayırdı.
Yaklaşık 5 gündür buzağıya evinde bakan Turgut, hayvanı biberonla besleyerek evladı gibi büyütüyor.

‘Evin bir odasını ona ayırdık’

Emine Turgut, gece saatlerinde şiddetli yağmur yağdığını, evinin önünün suyla dolduğunu, ahıra da su girmeye başladığını anlattı.
Eşiyle buzağıyı kucaklarına alıp eve götürdüklerini aktaran Turgut, "Evin bir odasını ona ayırdık, o gündür burada yaşıyor. Selin olduğu gün 4 günlüktü, bugün 9 günlük oldu. Annesi selde boğularak telef oldu" dedi.

‘Evladımız gibi, evimizde, yan odada ayrı bir can oldu’

Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Turgut, "Buzağıyı ahırdayken de seviyorduk, evimize gelince daha ayrı seviyorum. Alıştık, evden ayrılması zor gelecek. Sabah ve öğle önce onun mamasını veriyorum. Akşam da aynısı oluyor, ondan sonra sofraya oturuyoruz. Evladımız gibi, evimizde, yan odada ayrı bir can oldu. Hem öksüzümüz hem garibimiz oldu. İsmini de 'Garip' koyduk" ifadelerini kullandı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce