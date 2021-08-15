https://tr.sputniknews.com/20210815/selden-kurtardigi-buzagiya-evinde-bakiyor-1048048906.html
Selden kurtardığı buzağıya evinde bakıyor
Selden kurtardığı buzağıya evinde bakıyor
Bartın'da sel sularının yükseldiği yerlerden Zafer köyünde yaşayan afetzede Emine Turgut, 9 günlük buzağıyı kurtardı. Turgut, "Evladımız gibi, evimizde, yan... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T18:18+0300
2021-08-15T18:18+0300
2021-08-15T18:18+0300
türkiye
sel
yaşam
bartın
buzağı
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Bartın'ın Ulus ilçesinde selden en çok zarar gören Zafer köyünde yaşayan Emine Turgut, boğulmak üzereyken kurtardığı 9 günlük buzağısına evinde özenle bakıyor.Turgut, sel sularının yükselmesinin ardından evinin giriş katındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvanlarını kurtarmak istedi.Annesi telef olan 4 günlük buzağıyı eşiyle kucaklayarak evine çıkaran Turgut, bir odayı ‘Garip’ ismini verdikleri hayvana ayırdı.Yaklaşık 5 gündür buzağıya evinde bakan Turgut, hayvanı biberonla besleyerek evladı gibi büyütüyor.‘Evin bir odasını ona ayırdık’Emine Turgut, gece saatlerinde şiddetli yağmur yağdığını, evinin önünün suyla dolduğunu, ahıra da su girmeye başladığını anlattı.Eşiyle buzağıyı kucaklarına alıp eve götürdüklerini aktaran Turgut, "Evin bir odasını ona ayırdık, o gündür burada yaşıyor. Selin olduğu gün 4 günlüktü, bugün 9 günlük oldu. Annesi selde boğularak telef oldu" dedi.‘Evladımız gibi, evimizde, yan odada ayrı bir can oldu’Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Turgut, "Buzağıyı ahırdayken de seviyorduk, evimize gelince daha ayrı seviyorum. Alıştık, evden ayrılması zor gelecek. Sabah ve öğle önce onun mamasını veriyorum. Akşam da aynısı oluyor, ondan sonra sofraya oturuyoruz. Evladımız gibi, evimizde, yan odada ayrı bir can oldu. Hem öksüzümüz hem garibimiz oldu. İsmini de 'Garip' koyduk" ifadelerini kullandı.
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sel, yaşam, bartın, buzağı
Selden kurtardığı buzağıya evinde bakıyor
Bartın'da sel sularının yükseldiği yerlerden Zafer köyünde yaşayan afetzede Emine Turgut, 9 günlük buzağıyı kurtardı. Turgut, "Evladımız gibi, evimizde, yan odada ayrı bir can oldu. Hem öksüzümüz hem garibimiz oldu. İsmini de 'Garip' koyduk" dedi.
Bartın'ın Ulus ilçesinde selden en çok zarar gören Zafer köyünde yaşayan Emine Turgut, boğulmak üzereyken kurtardığı 9 günlük buzağısına evinde özenle bakıyor.
Turgut, sel sularının yükselmesinin ardından evinin giriş katındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvanlarını kurtarmak istedi.
Annesi telef olan 4 günlük buzağıyı eşiyle kucaklayarak evine çıkaran Turgut, bir odayı ‘Garip’ ismini verdikleri hayvana ayırdı.
Yaklaşık 5 gündür buzağıya evinde bakan Turgut, hayvanı biberonla besleyerek evladı gibi büyütüyor.
‘Evin bir odasını ona ayırdık’
Emine Turgut, gece saatlerinde şiddetli yağmur yağdığını, evinin önünün suyla dolduğunu, ahıra da su girmeye başladığını anlattı.
Eşiyle buzağıyı kucaklarına alıp eve götürdüklerini aktaran Turgut, "Evin bir odasını ona ayırdık, o gündür burada yaşıyor. Selin olduğu gün 4 günlüktü, bugün 9 günlük oldu. Annesi selde boğularak telef oldu" dedi.
‘Evladımız gibi, evimizde, yan odada ayrı bir can oldu’
Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Turgut, "Buzağıyı ahırdayken de seviyorduk, evimize gelince daha ayrı seviyorum. Alıştık, evden ayrılması zor gelecek. Sabah ve öğle önce onun mamasını veriyorum. Akşam da aynısı oluyor, ondan sonra sofraya oturuyoruz. Evladımız gibi, evimizde, yan odada ayrı bir can oldu. Hem öksüzümüz hem garibimiz oldu. İsmini de 'Garip' koyduk" ifadelerini kullandı.