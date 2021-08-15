Sınır duvarı çalışmalarında binlerce yıllık yer altı buzulu ortaya çıktı

© İHA Bu oluşumları dünyanın farklı bölgelerinde görmenin mümkün olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Özelikle belli yükseltide ‘permafrost’ dediğimiz yapı içerisinde oluşan buzullardır. Yüksek kesimlerde ve kutuplara yakın bölgelerde toprağın alt katları donmuş olarak bulunur. Kış aylarında tamamen donar, yaz aylarında belli bir kısmı çözülür. Donma ve çözülme süreci içerisinde, suyun toprağın iç kesimlerine doğru sızması sonucu kış aylarında tekrar donar” dedi.