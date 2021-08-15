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Sınır duvarı çalışmalarında binlerce yıllık yer altı buzulu ortaya çıktı
Sınır duvarı çalışmalarında binlerce yıllık yer altı buzulu ortaya çıktı
Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla örülen modüler duvar çalışmaları sırasında binlerce yıllık ‘permafrost’ denilen donmuş toprağa rastlandı. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, iran, türkiye, duvar, sınır, buzul, фото

Sınır duvarı çalışmalarında binlerce yıllık yer altı buzulu ortaya çıktı

12:38 15.08.2021 (güncellendi: 12:39 15.08.2021)
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Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla örülen modüler duvar çalışmaları sırasında binlerce yıllık ‘permafrost’ denilen donmuş toprağa rastlandı.
© İHASınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor.
Sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor.
© İHAVan'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan çalışmaların ikinci etabında, yüklenici firma çalışanları donmuş toprağa denk geldi. Burada iş makineleriyle çalışmalarını sürdüren ekipler, binlerce yıllık buzulları kırarak beton blokların konulacağı zemini hazırlıyor.
Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan çalışmaların ikinci etabında, yüklenici firma çalışanları donmuş toprağa denk geldi. Burada iş makineleriyle çalışmalarını sürdüren ekipler, binlerce yıllık buzulları kırarak beton blokların konulacağı zemini hazırlıyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan çalışmaların ikinci etabında, yüklenici firma çalışanları donmuş toprağa denk geldi. Burada iş makineleriyle çalışmalarını sürdüren ekipler, binlerce yıllık buzulları kırarak beton blokların konulacağı zemini hazırlıyor.
© İHAVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, bölgede kazılar sonucu ortaya çıkan buzul parçaların çok özel yapılar olduğuna dikkat çekti.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, bölgede kazılar sonucu ortaya çıkan buzul parçaların çok özel yapılar olduğuna dikkat çekti. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, bölgede kazılar sonucu ortaya çıkan buzul parçaların çok özel yapılar olduğuna dikkat çekti.
© İHABu oluşumları dünyanın farklı bölgelerinde görmenin mümkün olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Özelikle belli yükseltide ‘permafrost’ dediğimiz yapı içerisinde oluşan buzullardır. Yüksek kesimlerde ve kutuplara yakın bölgelerde toprağın alt katları donmuş olarak bulunur. Kış aylarında tamamen donar, yaz aylarında belli bir kısmı çözülür. Donma ve çözülme süreci içerisinde, suyun toprağın iç kesimlerine doğru sızması sonucu kış aylarında tekrar donar” dedi.
Bu oluşumları dünyanın farklı bölgelerinde görmenin mümkün olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Özelikle belli yükseltide ‘permafrost’ dediğimiz yapı içerisinde oluşan buzullardır. Yüksek kesimlerde ve kutuplara yakın bölgelerde toprağın alt katları donmuş olarak bulunur. Kış aylarında tamamen donar, yaz aylarında belli bir kısmı çözülür. Donma ve çözülme süreci içerisinde, suyun toprağın iç kesimlerine doğru sızması sonucu kış aylarında tekrar donar” dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Bu oluşumları dünyanın farklı bölgelerinde görmenin mümkün olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Özelikle belli yükseltide ‘permafrost’ dediğimiz yapı içerisinde oluşan buzullardır. Yüksek kesimlerde ve kutuplara yakın bölgelerde toprağın alt katları donmuş olarak bulunur. Kış aylarında tamamen donar, yaz aylarında belli bir kısmı çözülür. Donma ve çözülme süreci içerisinde, suyun toprağın iç kesimlerine doğru sızması sonucu kış aylarında tekrar donar” dedi.
© İHAProf. Dr. Alaeddinoğlu “Bu uzun yıllar sürer ve su katmanı buzul haline dönüşür. Buzul zamanla içerisindeki toprağı dışarı atar. Buzul kütleleri halinde toprağın altında kalır. Bunlar ileri aşamada eğimle beraber toprağın içerisinde kanallar halinde de görülebilirler” diye konuştu.
Prof. Dr. Alaeddinoğlu “Bu uzun yıllar sürer ve su katmanı buzul haline dönüşür. Buzul zamanla içerisindeki toprağı dışarı atar. Buzul kütleleri halinde toprağın altında kalır. Bunlar ileri aşamada eğimle beraber toprağın içerisinde kanallar halinde de görülebilirler” diye konuştu. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Prof. Dr. Alaeddinoğlu “Bu uzun yıllar sürer ve su katmanı buzul haline dönüşür. Buzul zamanla içerisindeki toprağı dışarı atar. Buzul kütleleri halinde toprağın altında kalır. Bunlar ileri aşamada eğimle beraber toprağın içerisinde kanallar halinde de görülebilirler” diye konuştu.
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