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Ligde ilk hafta maçları bitmeden ilk teknik direktör ayrılığı: Şenol Can dönemi sona erdi
Ligde ilk hafta maçları bitmeden ilk teknik direktör ayrılığı: Şenol Can dönemi sona erdi
Ligde ilk hafta maçları bitmeden ilk teknik direktör ayrılığı yaşandı. Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can dönemi sona erdi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T13:32+0300
2021-08-15T13:41+0300
yaşam
spor
süper lig
futbol
ayrılık
maç
teknik direktör
kasımpaşa
hatayspor
şenol can
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.Kasımpaşa, ligin ilk maçında dün Hatayspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.Kulüp, geride kalan sezon Şenol Can yönetiminde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Şenol Can, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında lacivert-beyazlıların deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada, yaşanan lisans sıkıntısı nedeniyle tribünde yer almıştı.
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spor, süper lig, futbol, ayrılık, maç, teknik direktör, kasımpaşa, hatayspor, şenol can

Ligde ilk hafta maçları bitmeden ilk teknik direktör ayrılığı: Şenol Can dönemi sona erdi

13:32 15.08.2021 (güncellendi: 13:41 15.08.2021)
© AASüper Lig'de ilk maç, ilk ayrılık: Kasımpaşa'da fatura hocaya kesildi
Süper Lig'de ilk maç, ilk ayrılık: Kasımpaşa'da fatura hocaya kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© AA
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Ligde ilk hafta maçları bitmeden ilk teknik direktör ayrılığı yaşandı. Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can dönemi sona erdi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kasımpaşa, ligin ilk maçında dün Hatayspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
Kulüp, geride kalan sezon Şenol Can yönetiminde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Şenol Can, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında lacivert-beyazlıların deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada, yaşanan lisans sıkıntısı nedeniyle tribünde yer almıştı.
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