Ligde ilk hafta maçları bitmeden ilk teknik direktör ayrılığı: Şenol Can dönemi sona erdi

Ligde ilk hafta maçları bitmeden ilk teknik direktör ayrılığı: Şenol Can dönemi sona erdi

Ligde ilk hafta maçları bitmeden ilk teknik direktör ayrılığı yaşandı. Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can dönemi sona erdi. 15.08.2021

2021-08-15T13:32+0300

2021-08-15T13:32+0300

2021-08-15T13:41+0300

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.Kasımpaşa, ligin ilk maçında dün Hatayspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.Kulüp, geride kalan sezon Şenol Can yönetiminde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Şenol Can, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında lacivert-beyazlıların deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada, yaşanan lisans sıkıntısı nedeniyle tribünde yer almıştı.

