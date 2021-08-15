https://tr.sputniknews.com/20210815/taksi-ile-kacak-gocmen-tasimaciligina-2-gozalti-1048043265.html

Taksi ile kaçak göçmen taşımacılığı: 2 kişi gözaltında

Taksi ile kaçak göçmen taşımacılığı: 2 kişi gözaltında

Ankara'da taksi ile kaçak göçmen taşımacılığı yapan iki kişi gözaltına alındı. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T13:30+0300

2021-08-15T13:30+0300

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türkiye

ankara

niğde

göçmen

gözaltı

gölbaşı

jandarma

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde taksiyle kaçak göçmen taşıdığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Gölbaşı ilçesinde 12 Ağustos'ta düzensiz göçmen hareketliliği olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Ekipler, yapılan araştırmada, 2 kişinin, Ankara-Niğde otoyolu üzeri Ahiboz gişeleri çıkışında taksiyle Ankara yönüne kaçak göçmen taşıdığını tespit etti.Şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, aynı gün bölgede yapılan çalışmada 5 kaçak göçmen yakalanarak Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

türkiye

ankara

niğde

gölbaşı

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ankara, niğde, göçmen, gözaltı, gölbaşı, jandarma