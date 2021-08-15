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Taksi ile kaçak göçmen taşımacılığı: 2 kişi gözaltında
Taksi ile kaçak göçmen taşımacılığı: 2 kişi gözaltında
Ankara'da taksi ile kaçak göçmen taşımacılığı yapan iki kişi gözaltına alındı. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T13:30+0300
2021-08-15T13:32+0300
türkiye
ankara
niğde
göçmen
gözaltı
gölbaşı
jandarma
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde taksiyle kaçak göçmen taşıdığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Gölbaşı ilçesinde 12 Ağustos'ta düzensiz göçmen hareketliliği olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Ekipler, yapılan araştırmada, 2 kişinin, Ankara-Niğde otoyolu üzeri Ahiboz gişeleri çıkışında taksiyle Ankara yönüne kaçak göçmen taşıdığını tespit etti.Şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, aynı gün bölgede yapılan çalışmada 5 kaçak göçmen yakalanarak Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
türkiye
ankara
niğde
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ankara, niğde, göçmen, gözaltı, gölbaşı, jandarma

Taksi ile kaçak göçmen taşımacılığı: 2 kişi gözaltında

13:30 15.08.2021 (güncellendi: 13:32 15.08.2021)
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© AA
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Ankara'da taksi ile kaçak göçmen taşımacılığı yapan iki kişi gözaltına alındı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde taksiyle kaçak göçmen taşıdığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Gölbaşı ilçesinde 12 Ağustos'ta düzensiz göçmen hareketliliği olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, yapılan araştırmada, 2 kişinin, Ankara-Niğde otoyolu üzeri Ahiboz gişeleri çıkışında taksiyle Ankara yönüne kaçak göçmen taşıdığını tespit etti.
Şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, aynı gün bölgede yapılan çalışmada 5 kaçak göçmen yakalanarak Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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