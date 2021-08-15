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Taksim’den Maçka'ya 1 km’lik yol için 200 TL isteyen taksicinin taksi kullanım belgesi iptal edildi
Taksim’den Maçka'ya 1 km’lik yol için 200 TL isteyen taksicinin taksi kullanım belgesi iptal edildi
Taksim’den Maçka'ya getirdiği yolculardan 200 TL isteyen taksicinin taksi kullanım belgesi iptal edildi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T20:24+0300
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yaşam
istanbul
ibb
taksi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Taksim’den Maçka'ya 1 km’lik yol için 200 TL ücret isteyen taksicinin taksi kullanım belgesini iptal etti. Taksi aracı ise emniyet tarafından trafikten men edildi.Konuyla ilgili bilgilendirmeyi İBB sosyal medyadan paylaştı.
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Taksim’den Maçka'ya 1 km’lik yol için 200 TL isteyen taksicinin taksi kullanım belgesi iptal edildi

20:24 15.08.2021 (güncellendi: 20:40 15.08.2021)
© DHAÇekilen taksi
Çekilen taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© DHA
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Taksim’den Maçka'ya getirdiği yolculardan 200 TL isteyen taksicinin taksi kullanım belgesi iptal edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Taksim’den Maçka'ya 1 km’lik yol için 200 TL ücret isteyen taksicinin taksi kullanım belgesini iptal etti. Taksi aracı ise emniyet tarafından trafikten men edildi.
Konuyla ilgili bilgilendirmeyi İBB sosyal medyadan paylaştı.
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