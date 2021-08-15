https://tr.sputniknews.com/20210815/taksimden-mackaya-1-kmlik-yol-icin-200-tl-isteyen-taksicinin-taksi-kullanim-belgesi-iptal-edildi-1048050811.html

Taksim’den Maçka'ya 1 km’lik yol için 200 TL isteyen taksicinin taksi kullanım belgesi iptal edildi

Taksim’den Maçka'ya 1 km’lik yol için 200 TL isteyen taksicinin taksi kullanım belgesi iptal edildi

Taksim’den Maçka'ya getirdiği yolculardan 200 TL isteyen taksicinin taksi kullanım belgesi iptal edildi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T20:24+0300

2021-08-15T20:24+0300

2021-08-15T20:40+0300

yaşam

istanbul

ibb

taksi

taksiciler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047208055_0:9:1986:1126_1920x0_80_0_0_fc4773f98a47d08c791a804b5ca86566.png

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Taksim’den Maçka'ya 1 km’lik yol için 200 TL ücret isteyen taksicinin taksi kullanım belgesini iptal etti. Taksi aracı ise emniyet tarafından trafikten men edildi.Konuyla ilgili bilgilendirmeyi İBB sosyal medyadan paylaştı.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, ibb, taksi, taksiciler