Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210815/taliban-afganistanin-tum-sinir-gecislerinde-kontrolu-ele-gecirdi-1048039072.html
AP: Taliban, Afganistan'ın tüm sınır geçişlerinde kontrolü ele geçirdi
AP: Taliban, Afganistan'ın tüm sınır geçişlerinde kontrolü ele geçirdi
Taliban'ın Afganistan topraklarında bulunan tüm sınır geçiş noktalarında kontrolü ele geçirdiği bildirildi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T10:21+0300
2021-08-15T10:21+0300
2021-08-15T10:41+0300
dünya
afganistan
taliban
savaş
abd
nato
türkiye
göçmen
afgan
hükümet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048032749_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_83f0d2f16c26108d779a02dbd1a5a41a.jpg
Taliban'ın, Nangarhar eyaletinin başkenti ve Afgan hükümetinin kontrolünde kalan iki büyük kentinden biri olan Celalabad'ı da hakimiyet kurduğu bölgelere ekledi.AP'nin bildirdiğine göre Taliban, başkent Kabil'e doğru çemberi daraltırken, ülkede bulunan tüm sınır geçiş noktalarını ele geçirdi. Ajans, Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid'in, Taliban militanlarının, hâlâ hükümet kontrolünde bulunan son nokta olan Torkham sınır kapısını ele geçirdiğini söylediğini aktardı.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048032749_8:0:1785:1333_1920x0_80_0_0_c2030309d424c8fda8cdf14bbd24e4d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afganistan, taliban, savaş, abd, nato, türkiye, göçmen, afgan, hükümet
AP: Taliban, Afganistan'ın tüm sınır geçişlerinde kontrolü ele geçirdi 10:21 15.08.2021 (güncellendi: 10:41 15.08.2021)
Taliban'ın Afganistan topraklarında bulunan tüm sınır geçiş noktalarında kontrolü ele geçirdiği bildirildi.
Taliban'ın, Nangarhar eyaletinin başkenti ve Afgan hükümetinin kontrolünde kalan iki büyük kentinden biri olan Celalabad'ı da hakimiyet kurduğu bölgelere ekledi.
AP'nin bildirdiğine göre Taliban, başkent Kabil'e doğru çemberi daraltırken, ülkede bulunan tüm sınır geçiş noktalarını ele geçirdi.
Ajans, Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid'in, Taliban militanlarının, hâlâ hükümet kontrolünde bulunan son nokta olan Torkham sınır kapısını ele geçirdiğini söylediğini aktardı.