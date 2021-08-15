https://tr.sputniknews.com/20210815/taliban-afganistanin-tum-sinir-gecislerinde-kontrolu-ele-gecirdi-1048039072.html

AP: Taliban, Afganistan'ın tüm sınır geçişlerinde kontrolü ele geçirdi

AP: Taliban, Afganistan'ın tüm sınır geçişlerinde kontrolü ele geçirdi

Taliban'ın Afganistan topraklarında bulunan tüm sınır geçiş noktalarında kontrolü ele geçirdiği bildirildi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T10:21+0300

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Taliban'ın, Nangarhar eyaletinin başkenti ve Afgan hükümetinin kontrolünde kalan iki büyük kentinden biri olan Celalabad'ı da hakimiyet kurduğu bölgelere ekledi.AP'nin bildirdiğine göre Taliban, başkent Kabil'e doğru çemberi daraltırken, ülkede bulunan tüm sınır geçiş noktalarını ele geçirdi. Ajans, Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid'in, Taliban militanlarının, hâlâ hükümet kontrolünde bulunan son nokta olan Torkham sınır kapısını ele geçirdiğini söylediğini aktardı.

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afganistan, taliban, savaş, abd, nato, türkiye, göçmen, afgan, hükümet