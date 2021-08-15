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Taliban, başkent Kabil'e saldırmaya başladı
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AP: Taliban, Afganistan'ın tüm sınır geçişlerinde kontrolü ele geçirdi
AP: Taliban, Afganistan'ın tüm sınır geçişlerinde kontrolü ele geçirdi
Taliban'ın Afganistan topraklarında bulunan tüm sınır geçiş noktalarında kontrolü ele geçirdiği bildirildi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T10:21+0300
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dünya
afganistan
taliban
savaş
abd
nato
türkiye
göçmen
afgan
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Taliban'ın, Nangarhar eyaletinin başkenti ve Afgan hükümetinin kontrolünde kalan iki büyük kentinden biri olan Celalabad'ı da hakimiyet kurduğu bölgelere ekledi.AP'nin bildirdiğine göre Taliban, başkent Kabil'e doğru çemberi daraltırken, ülkede bulunan tüm sınır geçiş noktalarını ele geçirdi. Ajans, Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid'in, Taliban militanlarının, hâlâ hükümet kontrolünde bulunan son nokta olan Torkham sınır kapısını ele geçirdiğini söylediğini aktardı.
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afganistan, taliban, savaş, abd, nato, türkiye, göçmen, afgan, hükümet

AP: Taliban, Afganistan'ın tüm sınır geçişlerinde kontrolü ele geçirdi

10:21 15.08.2021 (güncellendi: 10:41 15.08.2021)
© REUTERSTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© REUTERS
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Taliban'ın Afganistan topraklarında bulunan tüm sınır geçiş noktalarında kontrolü ele geçirdiği bildirildi.
Taliban'ın, Nangarhar eyaletinin başkenti ve Afgan hükümetinin kontrolünde kalan iki büyük kentinden biri olan Celalabad'ı da hakimiyet kurduğu bölgelere ekledi.
AP'nin bildirdiğine göre Taliban, başkent Kabil'e doğru çemberi daraltırken, ülkede bulunan tüm sınır geçiş noktalarını ele geçirdi.
Ajans, Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid'in, Taliban militanlarının, hâlâ hükümet kontrolünde bulunan son nokta olan Torkham sınır kapısını ele geçirdiğini söylediğini aktardı.
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