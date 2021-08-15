https://tr.sputniknews.com/20210815/taliban-baskent-kabile-saldirmaya-basladi-1048039556.html

Taliban, başkent Kabil'e saldırmaya başladı

Taliban, başkent Kabil'e saldırmaya başladı

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkent Kabil'e saldırılar düzenlediğini duyurdu. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T10:48+0300

2021-08-15T10:48+0300

2021-08-15T11:38+0300

dünya

afganistan

taliban

saldırı

kabil

tahliye

müzakere

savaş

ateş

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Ülkede Kabil hariç tüm büyük vilayet merkezleri ve sınır noktalarını ele geçiren Taliban'ın, Kabil'e yönelik saldırılar düzenlemeye başladığı bildirildi.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Taliban'ın, başkent Kabil'in kenar mahallelerine girmeye başladığı belirtildi.Taliban'dan yapılan açıklamada ise başkent Kabil'in merkezinin güç kullanılarak ele geçirilmeyeceği duyuruldu. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.Mücahid, "İslam Emirliği, bütün savaşçılarına Kabil'in kapıları önünde durma ve şehre girme teşebbüsünde bulunmama emri veriyor. Hiç kimseden intikam alınmayacak. Askeri ve sivil alanda Kabil hükümetine hizmet etmiş olan herkes affedildi" dedi.Öte yandan, Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, gerilim tırmanırken ABD ordusu, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.

Sergen Salmanoğlu Taliban'ın Afganistan'daki hızlı ilerleyişi ve ABD/NATO eğitimli Afgan ordusunun çökmesiyle Afganistan'da işler Çin ile Pakistan'ın istediği gibi gidiyor diyebilirim. Eğer Taliban Afganistan'dan sonra Orta Asya ülkelerini istikrarsızlaştırmaya başlarsa, Rusya ile Çin rekabeti başlayabilir. 0

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afganistan, taliban, saldırı, kabil, tahliye, müzakere, savaş, ateş