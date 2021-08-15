https://tr.sputniknews.com/20210815/taliban-baskent-kabile-saldirmaya-basladi-1048039556.html
Taliban, başkent Kabil'e saldırmaya başladı
Taliban, başkent Kabil'e saldırmaya başladı
Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkent Kabil'e saldırılar düzenlediğini duyurdu. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T10:48+0300
2021-08-15T10:48+0300
2021-08-15T11:38+0300
dünya
afganistan
taliban
saldırı
kabil
tahliye
müzakere
savaş
ateş
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Ülkede Kabil hariç tüm büyük vilayet merkezleri ve sınır noktalarını ele geçiren Taliban'ın, Kabil'e yönelik saldırılar düzenlemeye başladığı bildirildi.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Taliban'ın, başkent Kabil'in kenar mahallelerine girmeye başladığı belirtildi.Taliban'dan yapılan açıklamada ise başkent Kabil'in merkezinin güç kullanılarak ele geçirilmeyeceği duyuruldu. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.Mücahid, "İslam Emirliği, bütün savaşçılarına Kabil'in kapıları önünde durma ve şehre girme teşebbüsünde bulunmama emri veriyor. Hiç kimseden intikam alınmayacak. Askeri ve sivil alanda Kabil hükümetine hizmet etmiş olan herkes affedildi" dedi.Öte yandan, Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, gerilim tırmanırken ABD ordusu, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.
Sergen Salmanoğlu
Taliban'ın Afganistan'daki hızlı ilerleyişi ve ABD/NATO eğitimli Afgan ordusunun çökmesiyle Afganistan'da işler Çin ile Pakistan'ın istediği gibi gidiyor diyebilirim. Eğer Taliban Afganistan'dan sonra Orta Asya ülkelerini istikrarsızlaştırmaya başlarsa, Rusya ile Çin rekabeti başlayabilir.
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afganistan, taliban, saldırı, kabil, tahliye, müzakere, savaş, ateş
Taliban, başkent Kabil'e saldırmaya başladı
10:48 15.08.2021 (güncellendi: 11:38 15.08.2021)
Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkent Kabil'e saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Ülkede Kabil hariç tüm büyük vilayet merkezleri ve sınır noktalarını ele geçiren Taliban'ın, Kabil'e yönelik saldırılar düzenlemeye başladığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Taliban'ın, başkent Kabil'in kenar mahallelerine girmeye başladığı belirtildi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise başkent Kabil'in merkezinin güç kullanılarak ele geçirilmeyeceği duyuruldu. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.
Mücahid, "İslam Emirliği, bütün savaşçılarına Kabil'in kapıları önünde durma ve şehre girme teşebbüsünde bulunmama emri veriyor. Hiç kimseden intikam alınmayacak. Askeri ve sivil alanda Kabil hükümetine hizmet etmiş olan herkes affedildi" dedi.
Öte yandan, Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, gerilim tırmanırken ABD ordusu, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.