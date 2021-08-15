Taliban, Kabil'in merkezi ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladığını duyurdu

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkenti 'barışçıl şekilde devralmak' istediklerini ve bu nedenle güç kullanmadıkları ancak hükümet güçlerinin bölgeden ayrılıp binaları boşalttığını belirtti.Bunun üzerine olası hırsızlık olaylarının da önlenmesi için merkezde ve kamu binalarında kontrolü almaya başladıklarını kaydeden Mücahit, ‘kentte güvenliği sağlayacakları’ ifadesini kullandı.Mücahit, Taliban'ın sivillerin evlerine girilmesine izin vermeyeceğini ifade etti.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkenti 'barışçıl şekilde devralmak' istediklerini ve bu nedenle güç kullanmadıkları ancak hükümet güçlerinin bölgeden ayrılıp binaları boşalttığını belirtti.
Bunun üzerine olası hırsızlık olaylarının da önlenmesi için merkezde ve kamu binalarında kontrolü almaya başladıklarını kaydeden Mücahit, ‘kentte güvenliği sağlayacakları’ ifadesini kullandı.
Mücahit, Taliban'ın sivillerin evlerine girilmesine izin vermeyeceğini ifade etti.