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Taliban, Kabil'in merkezi ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladığını duyurdu
Taliban, Kabil'in merkezi ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladığını duyurdu
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T18:31+0300
2021-08-15T18:31+0300
dünya
afganistan
taliban
kabil
zabihullah mücahit
kontrol
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Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkenti 'barışçıl şekilde devralmak' istediklerini ve bu nedenle güç kullanmadıkları ancak hükümet güçlerinin bölgeden ayrılıp binaları boşalttığını belirtti.Bunun üzerine olası hırsızlık olaylarının da önlenmesi için merkezde ve kamu binalarında kontrolü almaya başladıklarını kaydeden Mücahit, ‘kentte güvenliği sağlayacakları’ ifadesini kullandı.Mücahit, Taliban'ın sivillerin evlerine girilmesine izin vermeyeceğini ifade etti.
afganistan
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afganistan, taliban, kabil, zabihullah mücahit, kontrol

Taliban, Kabil'in merkezi ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladığını duyurdu

18:31 15.08.2021
© REUTERS / STRINGERKabil’de bomba yüklü araçla saldırı: Savunma Bakanı Mohammadi'nin evi hedef alındı
Kabil’de bomba yüklü araçla saldırı: Savunma Bakanı Mohammadi'nin evi hedef alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© REUTERS / STRINGER
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Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkenti 'barışçıl şekilde devralmak' istediklerini ve bu nedenle güç kullanmadıkları ancak hükümet güçlerinin bölgeden ayrılıp binaları boşalttığını belirtti.
Bunun üzerine olası hırsızlık olaylarının da önlenmesi için merkezde ve kamu binalarında kontrolü almaya başladıklarını kaydeden Mücahit, ‘kentte güvenliği sağlayacakları’ ifadesini kullandı.
Mücahit, Taliban'ın sivillerin evlerine girilmesine izin vermeyeceğini ifade etti.
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